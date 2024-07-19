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Эксперты «Экзон» готовят студентов МГТУ им. Баумана ИТ в стройке

Специалисты цифровой платформы «Экзон» (входит в единый цифровой контур «Аметист Групп») в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с российским техническим вузом МГТУ им. Баумана начали готовить будущих ИТ-специалистов работе в области строительства. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Студенты кафедры РК6 «Системы автоматизированного проектирования» начали стажировку в компании, цель которой — познакомиться с информационными технологиями для строительства и научиться их применять на практике.

Антонина Люляева, руководитель направления «Экзон», и Михаил Краснодубровский, ТИМ-аналитик «Экзон», проводят студентам лекцию о работе с информационным моделированием, жизненном цикле объекта капитального строительства и прикладных задачах ПО, предназначенного для цифровизации строительных процессов. В рамках практической части пять студентов третьего курса разделились на разные направления: базовые микросервисные, технологии информационного моделирования и работа в облачном сервисе «Экзон». Кураторы из числа руководителей проектов направляют работу практикантов, погружают их в специфику отраслевого ИТ. Студенты будут стажироваться в компании до конца лета, но с осени станет возможно их трудоустройство по совмещению с учебой на последнем курсе.

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Цифровизация

«Будущее государства тесно связано с цифровыми технологиями, и для их успешной реализации необходимы квалифицированные специалисты. Обучение студентов в области ИТ должно быть направлено не только на получение теоретических знаний, но и на формирование практических навыков, а также способности предлагать инновационные решения. Работодатели должны активно включаться в образовательный процесс, чтобы обеспечить студентов необходимой базой знаний для успешного старта карьеры в компании и получения профита от инвестиций в обучение», - отметила Антонина Люляева.

Обучение организовано при поддержке цифровой строительной академии «Метабилдум» и обязательно продолжится: лекции от экспертов «Экзон» будут проводиться на регулярной основе, а практиканты могут смело направлять свои заявки на прохождение стажировки в компании через заведующего кафедры РК6.

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