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Аметист Групп Метабилдум Цифровая строительная академия

Аметист Групп - Метабилдум - Цифровая строительная академия

Метабилдум - лицензированный образовательный центр, предоставляющий спектр программ для сотрудников строительных организаций, входит в контур "Аметист".


10.04.2025 Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля 1
19.07.2024 Эксперты «Экзон» готовят студентов МГТУ им. Баумана ИТ в стройке 1
14.05.2024 Цифровая строительная академия «Метабилдум» получила образовательную лицензию 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21570 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2944 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 16 1
Люляева Антонина 2 1
Краснодубровский Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147158 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 2
Образование в России 2257 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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