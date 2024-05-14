Цифровая строительная академия «Метабилдум» получила образовательную лицензию

Цифровая строительная академия «Метабилдум» (входит в контур «Аметист») получила образовательную лицензию. Об этом CNews сообщили представители «Метабилдум».

«Академия «Метабилдум» получила образовательную лицензию. Мы планируем расширять количество образовательных программ по цифровым специальностям для строителей, а также увеличивать территориальное покрытие», — говорится в сообщении.

Академия готовит специалистов по работе с российским программным обеспечением.

По информации компании, на настоящий момент «Метабилдум» подписаны соглашения о сотрудничестве с 40 учебными заведениями в 20 регионах России.