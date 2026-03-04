Получите все материалы CNews по ключевому слову
РБО НП Русское биометрическое общество
СОБЫТИЯ
РБО НП и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильин Кирилл 6 2
|Хасин Евгений 20 2
|Николаев Данила 3 2
|Власова Екатерина 2 2
|Садовенко Илья 65 2
|Михалев Евгений 96 2
|Плешков Алексей 67 2
|Духвалов Андрей 27 2
|Аветисян Арутюн 41 2
|Седов Олег 6 2
|Аксаков Анатолий 161 1
|Носков Константин 239 1
|Натрусов Артем 312 1
|Сергеев Сергей 163 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лигачев Глеб 106 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Соловьев Алексей 95 1
|Размахаев Сергей 46 1
|Фридман Илья 42 1
|Попов Андрей 115 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Казак Максим 162 1
|Волков Владимир 66 1
|Скипский Михаил 3 1
|Кирьянова Александра 160 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
|Пустарнаков Роман 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 2
|IDC - International Data Corporation 4952 1
|Gartner - Гартнер 3626 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.