МГТУ и «Ростелеком» объединят усилия для развития сферы разработки игр в России

«Ростелеком» и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования, инноваций и игровой индустрии. Соответствующий документ подписали заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

Меморандум определяет широкий спектр видов совместной деятельности. Так, стороны планируют вовлекать студентов университета в разработку концепций игр и интерактивных сервисов. В частности, начинающие специалисты получат возможность решать реальные бизнес-задачи игрового направления «Ростелекома».

«Ростелеком» и МГТУ им. Н.Э. Баумана также договорились разработать специализированные курсы и программы для школьников, увлекающихся игровыми технологиями. Со стороны университета этим будет заниматься центр «Креатех». Кроме того, стороны планируют совместный пилотный коммерческий курс по разработке игр. Первая часть курса будет размещена на образовательной платформе «Ростелеком Лицей». Вторая часть обучения пройдет очно в Бауманке.

Еще одно направление совместной работы — поддержка и развитие игрового сообщества. В рамках сотрудничества «Ростелекома» и МГТУ им. Н.Э. Баумана планируется проведение специализированных мероприятий для разработчиков, направленных на обучение, обмен опытом и развитие профессиональных навыков. Лучшие проекты участников будут размещены на игровой платформе «Ростелекома».

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Сегодня игровая индустрия в России обладает огромным потенциалом для роста. "Ростелеком" активно поддерживает это направление, а сотрудничество с ведущим техническим вузом откроет новые возможности для исследований и разработок в сфере игровых технологий. В рамках подписанного меморандума мы сосредоточимся на образовательных программах и поддержке молодых разработчиков. Уверен, что наше партнерство станет важным шагом в развитии отечественного гейминга и цифровых технологий, откроет новые возможности для креативных проектов и технологических прорывов в индустрии».

МГТУ им. Н.Э. Баумана активно развивает направление подготовки специалистов для индустрии компьютерных игр — как в образовательной части, так и через игровую студию GamesLab, выполняющую коммерческие заказы.

Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, отметил: «Сегодня мы совмещаем сильные ИТ-компетенции и инженерную школу. Такой подход позволяет готовить специалистов, способных работать на стыке программирования, дизайна и системной разработки. Для нас особенно важно сотрудничество с такими крупными партнерами, как "Ростелеком". Это модель, в которой у индустрии есть реальный запрос, а у университета — квалифицированные исполнители, способные воплотить задачи в конкретные решения. Такой диалог между образованием и бизнесом — залог сильной, практико-ориентированной подготовки».