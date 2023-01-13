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Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана

Заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана, где осмотрел новейшие научные разработки бауманцев, провел встречу с ректором Михаилом Гординым и пообщался с молодыми учеными.

Прежде всего Денис Мантуров ознакомился с презентацией основных направлений развития микроэлектронных технологий и оборудования в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Директор Научно-образовательного центра «Функциональные микро/наносистемы» (НОЦ ФМН) Илья Родионов рассказал о ключевых направлениях исследований и разработок центра в области перспективных устройств обработки информации, нанофотоники, биосенсорики, одномолекулярных секвенаторов и органов на чипе. Помимо этого, были затронуты важнейшие вопросы технологической повестки нового кампуса МГТУ и реализации федеральной программы «Научное приборостроение», включая новые проекты по созданию вакуумного и криогенного оборудования в России.

«Научно-образовательный центр “Функциональные микро/наносистемы” разработал в МГТУ им. Н.Э. Баумана перспективную элементную базу на новых физических принципах, включая семейство чипов нейроморфных и фотонных интегральных схем, интегральных электрооптических модуляторов, микрофлюидных сенсоров, лабораторий на чипе и ячеек одномолекулярных секвенаторов ДНК. Это важный этап движения вперед для нашей науки. Высоко ценю эффективную работу ученых “Бауманки”, разнонаправленное развитие проектов – не так давно здесь открылось уникальное производство высокочистого неона, и сейчас мы снова тут – знакомимся с результатами микроэлектронных и космических проектов», - сказал Денис Мантуров.

Денис Мантуров посетил Молодежный космический центр и осмотрел малые космические аппараты серии «Ярило» и «Хорс», а также компоненты служебных систем данных аппаратов, которые были разработаны бауманцами. В задачи малых космических аппаратов входит исследование Солнца и солнечно-земных связей, мониторинг и оценка выбросов парниковых газов, мониторинг галактического космического излучения, а также получение научных данных о космической погоде для ведущих научно-исследовательских организаций: ФИАН РАН, НИИЯФ МГУ, ИПГ — Росгидромет.

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Вице-премьеру продемонстрировали и отечественный программно-аппаратный комплекс с высокоэффективной системой охлаждения, раман-спектрометром для бесконтактного контроля жидких и твердых веществ и проведение экспресс-анализа промышленных и парниковых газов с помощью инфракрасного фурье-спектрометра.

Финальным пунктом программы стал Центр управления полетами малых космических аппаратов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Руководитель МКЦ, профессор кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ Виктория Майорова рассказала об инфраструктуре Центра управления полетами, о том, как происходит обучение в Центре и какие задачи решают студенты в процессе обучения.

Завершился визит общением Дениса Мантурова с ректором МГТУ Михаилом Гординым и руководителями научных центров Бауманского университета. Михаил Гордин подчеркнул, что главный бауманский принцип – обучение через практику – дает отличные результаты в разработке малых космических аппаратов и развитии ракетно-космической отрасли страны в целом.

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