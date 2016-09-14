Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ ТНТ
телеканал
Публикаций - 114, упоминаний - 167
Газпром ГПМ ТНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2440 6
|Жаров Александр 169 5
|Волин Алексей 114 5
|Захаров Дмитрий 40 3
|Порошенко Петр 23 3
|Нестеров Андрей 17 2
|Цыплухин Владислав 40 2
|Химич Роман 44 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Малахов Андрей 4 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Медведев Дмитрий 1590 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Чернышенко Дмитрий 261 2
|Чеканов Виктор 7 2
|Левин Леонид 88 2
|Пинчук Виктор 42 2
|Никитин Александр 15 1
|Назаров Сергей 55 1
|Кусков Денис 212 1
|Ким Иван 5 1
|Акопов Александр 5 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Минниханов Рустам 100 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Субботин Вадим 12 1
|Сергеев Дмитрий 58 1
|Клименко Герман 46 1
|Петров Сергей 56 1
|Калугин Сергей 168 1
|Артамонова Анна 177 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Иванов Сергей 359 1
|Климарев Михаил 46 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Одинцов Дмитрий 87 1
|Кравцов Роман 77 1
|Липов Андрей 50 1
|Шадаев Максут 416 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru