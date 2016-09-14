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Газпром ГПМ ТНТ
телеканал



14.09.2016 ТНТ представит стикеры для новой версии iOS 10
15.01.2016 Приложение ТНТ для AppleTV появилось в AppStore
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2»
01.03.2011 «Газпром» и ТНТ запустили в Рунете новый онлайн-кинотеатр
08.11.2010 ТНТ удалил из «Вконтакте» 100 тыс. своих программ
13.04.2010 Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»
22.01.2010 Телеканал ТНТ запустил собственный видеосервис
15.10.2009 «ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis
25.03.2008 GoGo.Ru начал искать видео телеканала ТНТ
06.03.2008 ТНТ заменит в калининградском эфире «РЕН-ТВ»
08.10.2007 ТНТ «подружился» с YouTube
29.03.2006 ТНТ и Nikita готовят совместный проект
11.10.2005 "Масяни" из Next Media удваивают время охоты за разумом зрителей ТНТ
10.12.2001 Обзор сайтов телепередач в интернете

Публикаций - 114, упоминаний - 167

Газпром ГПМ ТНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 21
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 13
VK - Mail.ru Group 2810 11
Yandex - Яндекс 4571 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 8
ОТР 166 7
Акадо Телеком - Комкор 771 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 6
Rambler Group - Рамблер ГК 757 6
Google LLC 9430 5
5025 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 4
Microsoft Corporation 21003 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 3
Sony 5561 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Meta - Facebook 4125 3
NVision Group - Энвижн Груп 627 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 2
Dr.Web - Доктор Веб 1170 2
Abbyy 1057 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
Аскон - Ascon 269 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 16 2
Орбита 34 2
МаксимаТелеком 109 2
Инталев - Intalev 265 2
Apple Inc - Эппл Рус 10114 2
НТК - Национальные телекоммуникации 62 2
Samsung Electronics 8945 2
Eutelsat 133 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 16
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 15
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 6
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 5
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 4
Эксмо-АСТ - издательство 55 3
Walt Disney Company 490 3
Газпром ПАО 750 3
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
Орион-Экспресс - Телекарта 134 3
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 2
Amedia TV - Амедиа 36 2
Утконос 110 2
Avito - Авито 190 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Wildberries 150 2
Почта России ПАО 1778 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
Star Media 10 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
ЯКласс 19 1
Sony Music Entertainment 137 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Почта Банк 304 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 1
Castorama - Касторама 19 1
Joom - маркетплейс 13 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 14
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 7
Президент Российской Федерации 1725 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 467 2
Администрация Президента РФ 324 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
СБУ - Служба безопасности Украины 65 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 2
Правительство РФ 2654 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 3 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд президентских грантов 11 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Президент Украины 25 1
Федеральное казначейство России 864 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 294 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
Счётная палата РФ 555 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 930 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9109 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2131 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2981 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 3
Website - Вебсайт 394 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 2
AVI - Audio Video Interleave 392 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2224 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 2
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 155 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 74 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4045 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 31 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 10 1
Edge LED - боковая подсветка матрицы 25 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 35 1
Google YouTube - Видеохостинг 2174 13
VK - Mail.ru Одноклассники 975 4
Apple - App Store 2354 3
Яндекс.Видео 32 3
OnePlus - BBK SMP 2 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 2
Яндекс.Музыка 139 2
Swiss-AS AMOS 16 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 2
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 32 1
Яндекс.Директ 99 1
Яндекс.Телемост 40 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Google YouTube Content ID 5 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Новости 33 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 1
LiveInternet - блог-платформа 144 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 1
Apple iTunes Store 1032 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Demonoid - Торрент-трекер 7 1
ЛитРес Самиздат 9 1
Yota Бизнес 61 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 82 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 21 1
Qrator Radar 8 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
Microsoft Windows Media Center 45 1
Adobe Premiere 62 1
ЛитРес Livelib 2 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Путин Владимир 2440 6
Жаров Александр 169 5
Волин Алексей 114 5
Захаров Дмитрий 40 3
Порошенко Петр 23 3
Нестеров Андрей 17 2
Цыплухин Владислав 40 2
Химич Роман 44 2
Ксенин Алекс 311 2
Малахов Андрей 4 2
Лопатин Виктор 25 2
Медведев Дмитрий 1590 2
Шалманов Сергей 199 2
Чернышенко Дмитрий 261 2
Чеканов Виктор 7 2
Левин Леонид 88 2
Пинчук Виктор 42 2
Никитин Александр 15 1
Назаров Сергей 55 1
Кусков Денис 212 1
Ким Иван 5 1
Акопов Александр 5 1
Махновский Кирилл 18 1
Минниханов Рустам 100 1
Ампелонский Вадим 31 1
Субботин Вадим 12 1
Сергеев Дмитрий 58 1
Клименко Герман 46 1
Петров Сергей 56 1
Калугин Сергей 168 1
Артамонова Анна 177 1
Володин Вячеслав 67 1
Иванов Сергей 359 1
Климарев Михаил 46 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Одинцов Дмитрий 87 1
Кравцов Роман 77 1
Липов Андрей 50 1
Шадаев Максут 416 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 7
Украина 5527 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 6
Европа Восточная 2814 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 678 3
Япония 7895 3
Европа 7259 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 3
Россия - СФО - Кемеровская область 634 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 3
Украина - Чернобыль 25 3
Россия - ПФО - Казань 1890 2
Россия - ЮФО - Севастополь 456 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 2
Россия - СФО - Новосибирск 2922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 2
Ближний Восток 2489 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1217 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 2
Россия - ЦФО - Тульская область 927 2
Россия - УФО - Свердловская область 1023 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 2
Израиль 1685 2
Земля - планета Солнечной системы 6456 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 2
Польша - Республика 1459 2
Турция - Турецкая республика 1478 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 2
Пиратство - Авторское право 262 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 8
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
Международное соглашение Женева-5 1 1
Международное соглашение Женева-06 1 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
The Pirate Bay 90 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Запугивание и шантаж 4 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 1
Федеральное законодательство 355 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 849 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 1
Образование в России 551 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 54
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 46
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 41
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 29
Россия 24 - телеканал 94 23
Рен ТВ - телеканал 56 23
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 22
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 19
Пятый канал - Телеканал 43 16
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 9
Муз-ТВ - телеканал 36 9
Муз ТВ - Телеканал 17 8
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 7
РБК ТВ - телеканал 58 7
Россия-1 - телеканал 20 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 6
Россия К - телеканал 9 5
Радио России - радиостанция 45 5
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 4
Коммерсантъ - Издательский дом 790 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 4
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 4
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 3
Москва 24 - Телеканал 6 3
Россия Культура - телеканал 10 3
Детское радио 9 3
КиноПоиск - Портал о кино 121 3
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
Комсомольская Правда - Газета 53 2
Woman.ru 3 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
РАН - Российская академия наук 935 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 2
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
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