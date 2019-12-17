Открытие ФК Бинбанк
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 204 1
|Леушев Андрей 69 16
|Шестаков Александр 37 16
|Дегтярев Алексей 57 15
|Пиляр Елена 21 15
|Грибанов Юрий 29 14
|Потёмкин Роман 20 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Патрин Максим 31 13
|Шевченко Владимир 143 13
|Базалей Наталья 15 13
|Подкопаев Олег 30 13
|Свердлов Михаил 33 13
|Кравченко Денис 25 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Гуральников Сергей 163 13
|Мухин Максим 18 13
|Тищенко Юрий 14 12
|Михалев Павел 20 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Муравлев Александр 15 12
|Левиков Антон 68 12
|Прохоров Фёдор 82 12
|Коротнев Константин 32 12
|Чекель Павел 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Халяпин Сергей 82 12
|Асратян Петр 36 12
|Гаттаров Руслан 143 11
|Фридман Илья 42 11
|Калюжный Игорь 26 10
|Пшиченко Дмитрий 29 9
|Плешков Алексей 53 9
|Лысенко Эдуард 270 9
|Реймер Денис 54 9
|Скородумов Анатолий 65 8
|Воробьев Артем 26 8
|Мельникова Алиса 36 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Стрелова Ольга 35 8
|Фомичев Андрей 69 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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