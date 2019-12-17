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Открытие ФК Бинбанк

Открытие ФК - Бинбанк


17.12.2019 Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса
28.11.2019 Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка
09.07.2018 Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных
26.04.2018 В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков
25.04.2018 Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных
17.04.2018 Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк
02.04.2018 «Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке»
19.03.2018 Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса 
16.03.2018 Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту
06.03.2018 Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам
01.03.2018 Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр
28.12.2017 Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»
29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети»
08.08.2017 Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного»
20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»
22.05.2017 «Бинбанк» запускает бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России
13.02.2017 «Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса
02.02.2017 Бинбанк и Mastercard приступили к выдаче «Карт Юниора» школьникам Владивостока
13.12.2016 Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка»
08.12.2016 Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
01.11.2016 Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка
11.07.2016 Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage
28.06.2016 Клиенты «Тинькофф Банка» могут пополнять карты через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка
20.06.2016 Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут»
07.06.2016 Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети
02.06.2016 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии
31.05.2016 Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы
27.04.2016 Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу
15.04.2016 Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard
04.04.2016 Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии
23.03.2016 Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии
04.03.2016 2can&ibox стал партнером Бинбанка в рамках сервиса мобильного эквайринга
10.02.2016 «Альфа-Банк» и Бинбанк объединили банкоматные сети

Публикаций - 193, упоминаний - 328

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9198 22
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8059 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9464 19
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6956 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10089 15
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 14
Citrix Systems 783 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 308 14
Webmoney 524 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 284 13
Instabank - Инстабанк 23 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 12
Samsung Electronics 9740 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1801 11
Neoflex - Неофлекс 171 10
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1350 10
1С-ИжТиСи 6333 9
7017 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1534 9
Diasoft - Диасофт 602 9
Microsoft Corporation 23517 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 93 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
CleverDATA - КлеверДата 56 8
Custis 89 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 387 8
Инфокомпас 14 7
Oracle Corporation 6313 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6269 7
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 239 6
ЦФТ Золотая Корона 357 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4162 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 5
Альфа-Банк 1602 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5833 47
ПСБ - Промсвязьбанк 734 41
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 889 36
МДМ Банк 260 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2394 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 32
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 31
Открытие ФК - Банк Открытие 2837 29
ГПБ - Газпромбанк 943 28
ВТБ - ВТБ24 660 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 24
Visa International 1872 23
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 152 20
Русский стандарт Банк 384 18
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 18
МКБ - Московский кредитный банк 414 18
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 17
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 16
Societe Generale - Росбанк АКБ 508 16
Пробизнесбанк АКБ 134 16
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 346 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 15
Башнефть ПАО АНК 121 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 125 14
Спортмастер - Sportmaster 149 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 14
Связной Банк 101 14
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 64 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 13
Citi - Citibank - Ситибанк 302 13
Связной ГК 1338 13
Новард УК - Novard 72 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1831 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 12
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 141 10
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3702 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17984 19
Федеральное казначейство России 1549 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2393 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10392 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1396 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 6
Правительство Москвы 1994 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 3
Президент Российской Федерации 3721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 112 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 2
Правительство Камчатского края 25 1
Электронная Москва АО 17 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 336 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 128 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
Правительство Красноярского края 62 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Судебная власть - Judicial power 2097 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 382 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
АРБ - Ассоциация российских банков 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53396 79
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79287 53
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11658 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3978 16
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1445 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9521 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3760 16
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10867 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13593 15
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7492 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10948 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22269 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8894 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3522 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25045 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3416 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1773 12
Google Android 12575 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6538 9
Samsung Pay 281 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 164 8
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 31 6
Samsung Galaxy 1058 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 222 6
Samsung Galaxy Note 684 6
Samsung Galaxy Gear 140 6
Открытие ФК - Бинбанк - Эlixir Мобильный банк 6 6
Samsung Galaxy S7 - смартфон 135 6
Samsung Galaxy S6 - смартфон 146 6
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 5
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 5
Apple iPhone 6 6179 5
Apple iOS 6816 5
Samsung Galaxy S8 - смартфон 120 5
ORNL Frontier - суперкомпьютер 74 4
Google Play - Google Store - Android Market 2943 4
Microsoft Windows 2000 12683 4
IBM BPM 36 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 4
FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator 12 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 82 3
Neoflex FrontOffice 13 3
Samsung Knox 91 3
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 3
IBM Power Systems - серия серверов 221 3
Neoflex Reporting 21 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 3
Apple Pay 460 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 404 3
Comindware Tracker 17 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 31 2
GMCS VerEx - Платформа ВерЭкс 12 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6629 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 611 2
Diasoft Flextera 57 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 2
Леушев Андрей 69 16
Шестаков Александр 37 16
Дегтярев Алексей 57 15
Пиляр Елена 21 15
Грибанов Юрий 29 14
Потёмкин Роман 20 13
Сафронов Юрий 67 13
Патрин Максим 31 13
Шевченко Владимир 143 13
Базалей Наталья 15 13
Подкопаев Олег 30 13
Свердлов Михаил 33 13
Кравченко Денис 25 13
Леоничев Алексей 14 13
Гуральников Сергей 163 13
Мухин Максим 18 13
Тищенко Юрий 14 12
Михалев Павел 20 12
Хрусталев Александр 32 12
Муравлев Александр 15 12
Левиков Антон 68 12
Прохоров Фёдор 82 12
Коротнев Константин 32 12
Чекель Павел 15 12
Скородумов Олег 17 12
Халяпин Сергей 82 12
Асратян Петр 36 12
Гаттаров Руслан 143 11
Фридман Илья 42 11
Калюжный Игорь 26 10
Пшиченко Дмитрий 29 9
Плешков Алексей 53 9
Лысенко Эдуард 270 9
Реймер Денис 54 9
Скородумов Анатолий 65 8
Воробьев Артем 26 8
Мельникова Алиса 36 8
Атанесов Саргис 13 8
Стрелова Ольга 35 8
Фомичев Андрей 69 8
Россия - РФ - Российская федерация 123108 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39404 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13169 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15006 22
Казахстан - Республика 4851 17
Россия - УФО - Челябинская область 993 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50208 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17149 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 765 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6313 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2317 8
Украина 7277 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1158 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 6
Грузия 1125 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1301 6
Беларусь - Белоруссия 4270 5
Россия - ЦФО - Калужская область 831 5
Украина - Киев 941 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1288 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3325 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1540 5
Россия - СФО - Новосибирск 3715 5
Германия - Федеративная Республика 12017 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 324 4
Таджикистан - Республика 762 4
Европа 21320 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 610 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 869 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2502 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 346 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1430 3
Турция - Турецкая республика 2072 3
Индия - Республика 5076 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12820 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15103 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1273 3
Казахстан - Алматы 511 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 3
Россия - УФО - Тюменская область 959 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42060 179
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20221 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41743 43
Кредитование - Сrediting 5122 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4646 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9200 25
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