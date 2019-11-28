Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка

Войти в «кабинет у реки» дважды

Группа компаний «Связной» объявила о назначении Евгения Давыдовича президентом компании. До этого, в 2016-2017 гг. Евгений Давыдович уже занимал эту позицию в той же ритейл-компании.

«Может, и нет в мире реки, в которую можно войти дважды. А вот кабинет в здании у реки, в который можно войти дважды, есть», – написал Евгений Давыдович в своем аккаунте соцсети Instagram в связи с новым назначением.

Впервые Евгений Давыдович был назначен президентом «Связного» в январе 2016 г., где он сменил на позиции главы компании Майкла Тача. Этот пост Давыдович занимал до сентября 2017 г., после чего вернулся в банковский сектор на должность председателя правления Бинбанка.

Давыдович сменил на посту президента компании Оксану Гуськову, которая планирует после ухода из «Связного» сфокусироваться «на собственных проектах».

Евгений Давыдович, президент ГК «Связной»

«За прошедшие полгода мы вместе с командой достигли высоких результатов, которые позволили увеличить операционную эффективность компании и заложить мощный фундамент для будущих побед. «Связной» остаётся для меня не только яркой и технологичной компанией, в развитие которой мне удалось внести весомый вклад, но и уникальным опытом взаимодействия с сильной неординарной командой», — отметила Оксана Гуськова.

Планов громадье

На своем новом «старом» посту Евгений Давыдович планирует продолжить развитие группы компаний «Связного». Основной акцент в планах нового президента компании делается на развитии розничной сети компании, направления e-commerce, усилении направления сервисных услуг и новых для компании товарных категорий.

Запись Евгения Давыдовича в Instagram о возвращении в «Связной»

Помимо этого, новый президент также планирует поработать над имиджем «Связного» для того, чтобы закрепить за компанией «статус эксперта в мире технологий для жизни».

«Я рад снова стать частью компании «Связной». Уверен, что вместе с новой командой и новыми вызовами на рынке мы завоюем сердца наших покупателей. За последние 20 лет я получил большой опыт управления, который позволит мне достичь высоких результатов в компании «Связной», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

Трудовая биография

Евгений Давыдович окончил Одесский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент в производственной сфере» и Киевскую высшую банковскую школу по специальности «Банковское дело».

Карьеру в банковском секторе Евгений Давыдович начал в 1997 г. До присоединения к команде «Связного» в 2010 г. Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был директором компании «РС Украина», главой правления «Банк Русский Стандарт» и «Финбанка», работал в «Укрсиббанке» и банке «Пивденный».

С 2010 г., с первого дня его существования проекта «Связного Банка», Давыдович занимался его развитием, занимая пост заместителя председателя банка и курируя розничный блок. В ноябре 2013 г. Евгений Давыдович занял должность председателя правления «Связного Банка».

После ухода из «Связного» в сентябре 2017 г., Давыдович возглавлял правление Бинбанка для решения накопившихся проблем самого банка и его санационных проектов. Должность председателя правления банка Давыдович оставил в феврале 2018 г., после вынесенного Центробанком решения санации Бинбанка. В то время он не стал озвучивать свои дальнейшие планы.