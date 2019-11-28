Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка
Войти в «кабинет у реки» дважды
Группа компаний «Связной» объявила о назначении Евгения Давыдовича президентом компании. До этого, в 2016-2017 гг. Евгений Давыдович уже занимал эту позицию в той же ритейл-компании.
«Может, и нет в мире реки, в которую можно войти дважды. А вот кабинет в здании у реки, в который можно войти дважды, есть», – написал Евгений Давыдович в своем аккаунте соцсети Instagram в связи с новым назначением.
Впервые Евгений Давыдович был назначен президентом «Связного» в январе 2016 г., где он сменил на позиции главы компании Майкла Тача. Этот пост Давыдович занимал до сентября 2017 г., после чего вернулся в банковский сектор на должность председателя правления Бинбанка.
Давыдович сменил на посту президента компании Оксану Гуськову, которая планирует после ухода из «Связного» сфокусироваться «на собственных проектах».
«За прошедшие полгода мы вместе с командой достигли высоких результатов, которые позволили увеличить операционную эффективность компании и заложить мощный фундамент для будущих побед. «Связной» остаётся для меня не только яркой и технологичной компанией, в развитие которой мне удалось внести весомый вклад, но и уникальным опытом взаимодействия с сильной неординарной командой», — отметила Оксана Гуськова.
Планов громадье
На своем новом «старом» посту Евгений Давыдович планирует продолжить развитие группы компаний «Связного». Основной акцент в планах нового президента компании делается на развитии розничной сети компании, направления e-commerce, усилении направления сервисных услуг и новых для компании товарных категорий.
Помимо этого, новый президент также планирует поработать над имиджем «Связного» для того, чтобы закрепить за компанией «статус эксперта в мире технологий для жизни».
«Я рад снова стать частью компании «Связной». Уверен, что вместе с новой командой и новыми вызовами на рынке мы завоюем сердца наших покупателей. За последние 20 лет я получил большой опыт управления, который позволит мне достичь высоких результатов в компании «Связной», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.
Трудовая биография
Евгений Давыдович окончил Одесский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент в производственной сфере» и Киевскую высшую банковскую школу по специальности «Банковское дело».
Карьеру в банковском секторе Евгений Давыдович начал в 1997 г. До присоединения к команде «Связного» в 2010 г. Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был директором компании «РС Украина», главой правления «Банк Русский Стандарт» и «Финбанка», работал в «Укрсиббанке» и банке «Пивденный».
С 2010 г., с первого дня его существования проекта «Связного Банка», Давыдович занимался его развитием, занимая пост заместителя председателя банка и курируя розничный блок. В ноябре 2013 г. Евгений Давыдович занял должность председателя правления «Связного Банка».
После ухода из «Связного» в сентябре 2017 г., Давыдович возглавлял правление Бинбанка для решения накопившихся проблем самого банка и его санационных проектов. Должность председателя правления банка Давыдович оставил в феврале 2018 г., после вынесенного Центробанком решения санации Бинбанка. В то время он не стал озвучивать свои дальнейшие планы.