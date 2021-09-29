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29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 3
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 1
18.05.2021 Торговая сеть «Пятёрочка» заменила стационарные компьютеры сотрудников на планшеты Samsung 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса 2
12.04.2021 Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home 2
18.02.2021 Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года 2
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей 1
01.02.2021 Разработки ИРЦЭ включены в реестр российского ПО 1
29.01.2021 «БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
28.01.2021 «БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung 1
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 2
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1
16.11.2020 Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО 3
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 2
01.09.2020 Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения 1
11.08.2020 Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского» 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 3
15.06.2020 Вентилятор или кондиционер: что лучше? 1
09.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 85% сотрудников малых компаний используют личные устройства на удаленке 3
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 2
13.05.2020 «Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
28.04.2020 Компании готовы отказаться от BYOD в пользу COPE 6
24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе» 1
07.04.2020 Oberon запустил антикризисный проект с бесплатными консультациями и быстрыми ИТ-решениями 1
13.03.2020 OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
13.02.2020 Семь причин, по которым вашей компании будет полезна VPN 1
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2

Публикаций - 572, упоминаний - 1080

EMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 73
SAP SE 3207 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 35
Samsung Electronics 5633 29
АйТи 749 29
Google LLC 7128 27
Apple Inc - Эппл Рус 7680 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
IBM 3527 17
SAP CIS - САП СНГ 753 16
VK - Mail.ru Group 2482 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
Крок 1219 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 9
VMware 1829 8
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 7
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Citrix Systems 571 6
Fortinet 286 6
Docsvision - ДоксВижн 768 6
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
Бакка Софт - Bacca 13 5
Lenovo Group 1636 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Yandex - Яндекс 4099 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Facebook 3765 4
Код Безопасности 365 4
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Ланит ГК 1155 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Panasonic 1115 4
3727 4
Check Point Software Technologies 446 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
НСПК - Национальная система платежных карт 257 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 9
Лукойл-Информ 71 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Металлинвестбанк 39 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал 44 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
Открытие ФК 538 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Полипластик 11 6
Альфа-Банк 1123 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
СтройТрансНефтеГаз 7 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
АльфаСтрахование СГ 207 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Кораблик 33 3
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ24 583 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
LinkedIn 520 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ПФР Департамент информационных технологий 102 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 54
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 30
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 21
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 9
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 9
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 7
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 6
Microsoft Windows приложения 105 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Google Android 10750 155
Apple iOS 5741 124
Microsoft Windows 10 6612 56
Google Play - Google Store - Android Market 2515 23
Microsoft Windows Phone OS 1472 16
Microsoft Windows 8 1228 16
Microsoft Office 365 769 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
VMware AirWatch 40 12
Apple macOS X 900 11
Java - Язык программирования 1167 10
Microsoft Windows 7 1662 10
SAP Afaria 17 9
Linux OS 4243 9
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 9
Apple iPad 3263 8
Microsoft Skype 1462 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 7
Microsoft Office 1921 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 5
Apple macOS 922 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Exchange 678 5
Apple - App Store 2198 5
MobilityLab WorksPad 36 5
Microsoft Store 229 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
OpenText Documentum 188 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 4
Samsung Galaxy 345 4
WhatsApp Messenger 654 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Microsoft SQL Server 789 4
Symbian OS 764 4
Четвернин Алексей 651 16
Григорьева Евгения 57 13
Борисов Илья 26 10
Гущин Александр 15 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Соколов Алексей 121 9
Остапенко Григорий 26 9
Горбатько Александр 90 9
Палей Лев 31 9
Нуйкин Андрей 27 9
Демидов Сергей 50 9
Суровец Дмитрий 44 9
Путин Сергей 36 9
Мусич Роман 16 9
Контемиров Юрий 27 9
Курбатов Владимир 19 9
Трояновский Владимир 40 9
Сычев Артем 48 9
Калинкин Алексей 16 9
Стуров Дмитрий 25 7
Дилбарян Павел 14 6
Лосев Сергей 43 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Чемериский Максим 6 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Крысина Ольга 109 5
Макаров Станислав 111 5
Земской Николай 14 4
Касперская Наталья 197 4
Кастильо Игорь 24 4
Котов Виталий 38 4
Потемин Павел 7 4
Суровцева Евгения 5 4
Притула Павел 31 4
Теличева Наталья 125 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 272
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 25
Европа 3730 22
Германия - Федеративная Республика 3614 18
Индия - Республика 2161 15
Восточная Европа 1669 13
Япония 2760 12
Украина 3347 10
Франция - Французская Республика 2112 10
Казахстан - Республика 2621 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Европа Западная 610 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Россия - Владивосток 864 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Европа Северная - Скандинавия 273 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - Воронеж 684 2
Россия - Сочи 910 2
Грузия 690 2
Эстония - Эстонская Республика 413 2
Монголия 172 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1468 2
Европа Центральная 106 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 79
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
Аутсорсинг 84 2
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 2 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 10 1
Банковский сектор 21 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Ведомости 259 2
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
FT - Financial Times 246 1
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