Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1

Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula 1

Разработки ИРЦЭ включены в реестр российского ПО 1

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 2

Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1

Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО 3

В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 1

Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 2

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