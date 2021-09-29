Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EMM
Enterprise Mobility Management
MDM
Mobile Device Management
Управление корпоративными устройствами и приложениями
BYOD
Bring Your Own Device
Корпоративная мобильность
Защищенная мобильность
"мобилизация"
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 572, упоминаний - 1080
EMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 16
|Григорьева Евгения 57 13
|Борисов Илья 26 10
|Гущин Александр 15 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Соколов Алексей 121 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 90 9
|Палей Лев 31 9
|Нуйкин Андрей 27 9
|Демидов Сергей 50 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Путин Сергей 36 9
|Мусич Роман 16 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Сычев Артем 48 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Стуров Дмитрий 25 7
|Дилбарян Павел 14 6
|Лосев Сергей 43 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Чемериский Максим 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Крысина Ольга 109 5
|Макаров Станислав 111 5
|Земской Николай 14 4
|Касперская Наталья 197 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Котов Виталий 38 4
|Потемин Павел 7 4
|Суровцева Евгения 5 4
|Притула Павел 31 4
|Теличева Наталья 125 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757265, в очереди разбора - 660955.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757265, в очереди разбора - 660955.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru