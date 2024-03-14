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Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал структуру распределения виртуальных телефонных номеров, подключенных в 2023 г. Рост объема продаж мобильных составил почти 40%.

Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%.

Компании выбирают мобильные номера по причине широкой функциональности. Их подключают как для мобильной связи, так и для интернет-телефонии. При этом набор доступных сервисов не ограничен: можно совершать звонки, отправлять и принимать SMS, вести переписку в мессенджерах.

Анализ корзины услуг клиентов «Телфин» показал, что компании отдают предпочтение виртуальным мобильным номерам в связке с АТС «Телфин.Офис» и интеграциями с CRM и мессенджерами для создания единой экосистемы управления корпоративными коммуникациями в рамках одного окна. Это подтверждает тенденцию к переходу на омниканальные решения связи.

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В ретроспективе пяти лет объем продаж виртуальных мобильных номеров был минимальный, но сегодня меняющиеся бизнес-цели выводят мобильные номера в лидеры. На фоне замедления динамики продаж виртуальных городских номеров реализация мобильных показывает рост объемов почти на 40%.

«Анализ продаж виртуальных номеров и сопутствующих сервисов подтверждает характерную для последних нескольких лет тенденцию к росту популярности омниканального подхода в общении. Мы видим определенное уменьшение объема голосового трафика, но в то же время наблюдаем перетекание части коммуникаций в мессенджеры. Сегодня компании подключают мобильные номера вместе с Telegram и WhatsApp и сервисами интеграции, чтобы расширить набор инструментов для связи с клиентами», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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