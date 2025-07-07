«Ростелеком» и «Россети Урал» будут совместно развивать отечественные мобильные решения в энергетике

«Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — совместная разработка и внедрение современных отечественных мобильных решений и сервисов для цифровизации электросетевого комплекса. Документ заверили генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках сотрудничества «Ростелеком» предоставит свою экспертизу в области цифровой трансформации и развития передовых российских информационных решений. Основной фокус будет направлен на создание и развитие отечественного программного обеспечения для управления мобильными устройствами, что позволит повысить эффективность бизнес-процессов и технологическую устойчивость энергетической отрасли Урала. Партнеры также проработают решения для повышения технологического суверенитета и уровня защиты критической инфраструктуры.

Одним из ключевых совместных проектов станет развитие отечественной платформы «Аврора Центр». Система обеспечивает централизованное администрирование корпоративных мобильных устройств на российской ОС «Аврора», созданной компанией «Открытая мобильная платформа» (дочерняя структура «Ростелекома»). Ее внедрение обеспечивает безопасный обмен производственной информацией и технологическую независимость критических процессов электросетевой компании от зарубежного ПО.

Дмитрий Воденников, генеральный директор «Россети Урал»: «Мобильные цифровые решения – неотъемлемая часть производственной деятельности нашей компании. Сотрудничество с “Ростелеком” в этой области позволяет нам выстраивать безопасную и независимую цифровую инфраструктуру, работающую на отечественном программном обеспечении. Мы уверены, что развитие таких решений обеспечит устойчивость ключевых бизнес-процессов и ускорит переход на российские цифровые разработки».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «”Ростелеком” сосредоточит усилия на разработке и внедрении инновационных мобильных сервисов для энергетиков. Эти решения повысят эффективность ключевых процессов и укрепят технологическую устойчивость отрасли. Наша ключевая задача — развитие платформы “Аврора Центр” как безопасной отечественной экосистемы для управления корпоративными устройствами. Это партнерство — значимый вклад “Ростелекома” в технологический суверенитет России».

Для реализации инициатив созданы рабочие группы. Они займутся организацией пилотных проектов и обучением специалистов «Россети Урал» работе с новыми мобильными решениями «Ростелекома». Также особый приоритет партнеры уделят информационной безопасности. Специалисты «Ростелекома» и «Россети Урал» реализуют инициативы по созданию комплексных решений для защиты критической информационной инфраструктуры.