Мобильные ЦОД обеспечат российские регионы качественной сотовой связью

За 2023 г. зона покрытия сотовой связью территории густонаселенных регионов страны увеличилась с 90 % до 92 %. В период 2024–2025 гг. она продолжит расширяться. Например, Tele2 планирует направить 2 млрд руб. на реализацию проектов по повышению доступности услуг связи для населения в Пермском крае. Тем не менее, в «мертвой зоне» по-прежнему могут оставаться более 30 тыс. населенных пунктов по всей России. В наши дни для ликвидации «белых пятен» недостаточно установки новых вышек, необходимо наращивать вычислительную инфраструктуру на местах. Как показывает опыт компании ART Engineering, отечественного производителя решений для телекоммуникационной инфраструктуры, решение проблемы — в использовании мобильных дата-центров, специально спроектированных для работы в труднодоступных местах и сложных условиях эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители ART Engineering.

«Примерно до конца “нулевых” рынок мобильной связи рос в основном за счет увеличения голосового трафика, затем наступил следующий этап эволюции сотовых сетей, принявших на себя функцию интернет-провайдеров и поставщиков контента. Ядром сети становится не маршрутизатор, а ЦОД — точка присутствия с качественной сетевой связностью, позволяющая оперативно масштабировать и резервировать собственные и клиентские сервисы», — сказал Андрей Темченко, генеральный директор ART Engineering.

Как отмечает эксперт, развитие мобильных сетей с дата-центрами в узловых точках требует использования мобильных центров обработки данных (МЦОД), особенно когда речь идет о реализации проектов на периферии. Именно такие решения сегодня наиболее востребованы сотовыми операторами. Благодаря мобильности МЦОД легко доставить к месту эксплуатации любым видом транспорта, а пусконаладочные работы на объекте занимают не более одного дня. Мобильный дата-центр может эксплуатироваться при температурах от –50 до +50 °C, имеет третью степень огнестойкости и класс пожарной опасности С0.

«Например, недавно мы собрали мобильный дата-центр ART Mobile L8 по заказу одного из ведущих российских сотовых операторов. МЦОД оснащен модульным ИБП, способным поддерживать автономную работу оборудования до 15 мин, и пятью прецизионными кондиционерами с резервированием по схеме N+1. Также мы использовали телекоммуникационные шкафы и распределители питания собственного производства. Общая ИT-нагрузка на восемь шкафов составила 150 кВт, что позволяет назвать МЦОД высоконагруженным. Он рассчитан не только на быструю установку: при необходимости дата-центр можно перевозить с места на место. Конструктив готов к перемещениям, необходимы только кран, транспорт и дополнительный крепеж внутреннего оборудования. Причем время подготовки к транспортировке составляет не более 12 ч», — сказал Андрей Темченко.

В ходе реализации проектов по созданию МЦОД специалисты компании используют технологии BIM-проектирования и осуществляют CFD-моделирование воздушных потоков внутри дата-центра. Результатом является графическое представление движения потоков воздуха. В частности, при проектировании дата-центра ART Mobile L8 инженеры выявили проблему: высокие показатели тепловыделения телекоммуникационных шкафов могли стать причиной постоянного перегрева оборудования в процессе эксплуатации. Чтобы избежать проблем, было принято решение увеличить мощность двух кондиционеров на 15 % и построить систему изоляции горячего коридора, дающую возможность отвести воздушные потоки от оборудования.

«Мобильный дата-центр позволит заказчику решить сразу несколько важных задач стратегического развития ИT-инфраструктуры, включая размещение критических сервисов на географически разнесенных площадках. Решения с возможностью быстрого развертывания, позволяющие ликвидировать все еще остающиеся на карте зоны без покрытия сотовой связью, сегодня особенно востребованы мобильными операторами. В частности, мы планируем до конца 2024 года поставить заказчику еще два мобильных дата-центра аналогичной конфигурации», — сказал Андрей Темченко.