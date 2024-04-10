ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов

Уязвимости с высоким уровнем критичности были обнаружены в 17% корпоративных веб-приложений (корпоративные порталы, личные кабинеты клиентов и т.п.), исследованных экспертами отдела анализа защищенности Solar JSOC группы компаний «Солар» в 2023 г. Среди мобильных приложений этот показатель примерно в два раза меньше – 7%. Таким образом, мобильные приложения защищены лучше и менее подвержены критическим уязвимостям.

Больше половины веб-приложений имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть через них можно нанести существенный ущерб информационным активам компании. При этом абсолютное большинство уязвимостей обладает низкой сложностью эксплуатации – не требуют выполнения каких-либо дополнительных условий. А 46% обнаруженных недостатков потенциальный хакер может использовать даже без авторизованного доступа.

Недостатки высокой и средней степени критичности есть и в мобильных приложениях. Большинство (77%) уязвимостей сконцентрировано в серверной части, остальные – в клиентской. Более того, почти все критичные для бизнеса уязвимости были выявлены именно в серверной части.

Самой распространенной проблемой как мобильных, так и веб-приложений уже несколько лет остаются недостатки контроля доступа (уязвимость выявлена в 60% и 75% проектов соответственно). Успешная эксплуатация этой уязвимости чревата несанкционированным доступом к данным пользователей и информации, которая обрабатывается в приложении, а также позволяет пользователю действовать вне установленных привилегий, что может быть использовано злоумышленником для компрометации чувствительных данных или получения дополнительных функциональных возможностей.

Еще одной серьезной проблемой веб-приложений является раскрытие отладочной и конфигурационной информации, включая логины, пароли и cookie пользователей, настройки используемых СУБД, внутренние IP-адреса и прочие сведения. Недостаток обнаружен в 73% проектов. Подобная информация позволяет злоумышленнику упростить поиск известных уязвимостей и подготовку последующих атак. Также треть веб-приложений может быть взломана с помощью атаки XSS (межсайтовое внедрение сценариев), в результате которой злоумышленник может менять содержимое отображаемой страницы и выполнять действия от имени пользователей.

В серверной части мобильных приложений также встречаются такие недостатки, как раскрытие отладочной и конфигурационной информации (настройки, внутренние адреса, компоненты приложения) и нарушение бизнес-логики приложения. Для клиентской части большинства приложений характерны небезопасное хранение данных на устройстве, отсутствие обфускации исходного кода приложения и раскрытие в нем информации о тестовых доменах и токенах.

«Приложения (как мобильные, так и веб) интересны злоумышленникам, так как содержат конфиденциальные данные, а также информацию, которая помогает реализовать успешную атаку на организацию. Например, приложения могут содержать ошибки, позволяющие злоумышленникам получить доступ к персональным данным третьих лиц, или даже стать начальной точкой вектора преодоления внешнего периметра. Проблема сейчас особенно актуальна, так как все бизнесы активно развивают дистанционные форматы взаимодействия с партнерами и клиентами, и часто, желая быстрее выпустить приложение, упускают из виду вопросы ИБ», – сказал руководитель отдела анализа защищенности Solar JSOC ГК «Солар» Александр Колесов.

Ранее ГК «Солар» объявила о запуске сервиса Solar CPT. Сервис выявляет критические уязвимости и недостатки меняющегося внешнего ИТ-периметра, которыми могут воспользоваться хакеры. Найденные в ходе сканирования недостатки верифицируются экспертами анализа защищенности, после чего заказчик получает практические рекомендации по защите. В настоящее время ведутся пилотные проекты с организациями из ИТ-отрасли и перерабатывающей промышленности.