Операционная система «Ред ОС М» портирована на мобильные устройства Aquarius

«Ред Софт» совместно с группой компаний «Аквариус» объявляют об окончании тестирования и подтверждают совместимость отечественной операционной системы «Ред ОС М» с четырьмя устройствами Aquarius: двумя планшетами и двумя смартфонами.

В результате общих тестов устройств Aquarius и мобильной операционной системы «Ред ОС М» подтвердилась совместимость и корректная работа решений отечественных разработчиков. Теперь пользователям, привыкшим работать на «Ред ОС М», доступны следующие устройства: Aquarius Cmp NS208RH на базе «Ред ОС М» — защищённый планшет, обладающий пылевлагозащитным корпусом усиленной конструкции с уровнем защиты IP68. Планшет предназначен для использования мобильными сотрудниками, которым требуется доступ к служебной сети в офисе или для выполнения задач в сложных природных условиях и на производствах; Aquarius Cmp NS220RE на базе «Ред ОС М» — тонкий и компактный планшет с продолжительным временем автономной работы, который подойдет как мобильным сотрудникам, так и работникам образовательных учреждений; Aquarius NS M11 на базе «Ред ОС М» — корпоративный смартфон для безопасного обмена данными внутри закрытых корпоративных и ведомственных сетей, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности; Aquarius NS M12 на базе «Ред ОС М» — корпоративный смартфон в ударопрочном корпусе, который был разработан для использования в сложных природных условиях, на производствах и удаленных объектах эксплуатации. Устройство обладает пылевлагозащитной по стандарту IP68.

Все устройства поддерживают RED OS Mode: это режим, который позволяет работать на мобильном устройстве точно так же, как и в классическом сценарии настольного компьютера. При этом можно транслировать рабочий стол на беспроводной экран, а сенсорный экран устройства использовать как клавиатуру.

Операционная система «Ред ОС М» является отечественной разработкой и входит в реестр российского ПО Минцифры России. Кроме того, «Ред ОС М» не содержит сервисов Google, и совместима с приложениями для Android. Также в ОС интегрирован RuStore; поддерживается установка сторонних приложений в формате архивных apk-файлов; есть инструментарий для разработчиков, с помощью которого можно создавать собственные приложения для «Ред ОС М».

«Расширение возможностей наших продуктов за счет использования российских операционных систем, включая продукцию компании «Ред Софт», подтверждает стремление к технологическому развитию и расширению ассортимента продуктов для наших клиентов. Операционная система «Ред ОС М» соответствует стандартам Минцифры России и рекомендована для использования государственными органами и компаниями с государственным участием. Таким образом, наше решение представляет собой готовый комплекс для построения надежной корпоративной инфраструктуры, который позволяет заказчику оптимизировать оборудование и программное обеспечение через единое решение от «Аквариус», — сказал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

«Ред Софт разрабатывает мобильную операционную систему, с которой будет удобно и приятно работать. Наша задача — сделать опыт взаимодействия с «Ред ОС М» комфортным для каждого пользователя. Именно поэтому мы постоянно дорабатываем встроенный функционал, предлагаем новые режимы и активно развиваем партнёрства с надёжными российскими производителями компьютерной техники. Мы благодарим нашего партнёра, группу компаний «Аквариус», за совместный опыт и сотрудничество, которое мы будем укреплять со временем», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».