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С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею

Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которой является «РЖД − Цифровые пассажирские решения», объединяет различные виды транспорта и дополнительные услуги в единую систему за счет использования современных цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения».

В начале апреля 2025 г. в ассортимент платформы «Инновационная мобильность» добавлен билетный контент от 135 зарубежных авиакомпаний. Общее количество авиаперевозчиков, доступных для путешественников, выросло до 300, а география перелетов расширилась на все континенты (кроме Антарктиды).

Первый билет, купленный после обновления через платформу «Инновационная мобильность», был на рейс Париж – Верона испанского лоукостера Volotea Airlines.

«Через платформу «Инновационная мобильность» ежегодно оформляется пятая часть электронных билетов на поезда дальнего следования в России. При этом мы активно занимаемся развитием авиационного контента, делая акцент на развитии прямых подключений с авиакомпаниями. Только в I квартале 2025 г. продажи билетов в этом сегменте выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале апреля количество зарубежных авиаперевозчиков, чей контент доступен на платформе «Инновационная мобильность», выросло до рекордных 300 компаний. В их числе не только ведущие мировые авиаперевозчики, но и также европейские лоукостеры. К примеру, одна из крупнейших мировых авиакомпаний – Emirates, государственная авиакомпания ОАЭ Dubai Aviation Corporation, ​​государственная авиакомпания Сербии – Air Serbia, флагманский перевозчик Индии Air India Limited, национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, одна из старейших авиакомпаний мира – Air France и другие», – сказала генеральный директор ООО «РЖД − Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.

Она подчеркнула, что теперь с помощью платформы «Инновационная мобильность» можно оформить билеты на рейсы авиакомпаний, летающих во все популярные у россиян страны: как в Эмираты, Египет, Китай, Турцию, так и в экзотические, типа Папуа − Новой Гвинеи и Мадагаскара. А конструктор мультимодальных маршрутов, доступный на платформе, проложит путь до практически любой точки мира, скомбинировав несколько видов транспорта (например, поезд и самолет) на одном маршруте.

«Этот авиаконтент уже доступен агентам и партнерам, работающим с нами через b2b-каналы продаж платформы «Инновационная мобильность»: «Интерфейс кассира», API-подключение, White Label. Билеты стали доступны в сервисах наших партнеров, работающих и в сфере делового туризма. Мы намерены тщательно отработать функционал и алгоритмы на бизнес-аудитории, а уже после будем решать вопросы с передачей этого контента в каналы продаж, ориентированные на физических лиц», – отметила Евгения Чухнова.

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