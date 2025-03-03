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МТС представила «Защитник+» – первую подписку для мобильной безопасности

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске первой подписки для мобильной безопасности «Защитник+», которая включает в себя сервисы «Защитник», «Безопасный звонок» и новую услугу «Страхование от мошенников» до 1,5 млн руб. Подписка защищает абонента на каждом этапе коммуникации с мошенниками — во время входящего звонка, разговора и в случае совершившегося мошеннического действия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным ЦБ, за 2024 г. мошенники похитили рекордные 27,5 млрд руб. с банковских счетов россиян, что на 74,4% больше, чем годом раннее. Подписка «Защитник+» даст возможность пользователям обезопасить себя от мошенников.

В состав «Защитник+» входит три ключевых элемента безопасности. С помощью сервиса «Защитник» пользователи могут эффективно идентифицировать и блокировать потенциально опасные номера, что значительно снижает риск столкновения с мошенниками. Услуга «Безопасный звонок» обеспечивает дополнительный уровень защиты, предоставляя мгновенные уведомления о подозрительных действиях во время разговора. Также в подписку включено «Страхование от мошенников» — новая услуга, которая предлагает защиту от финансовых потерь до 1,5 млн руб. Это самая крупная сумма страхования на рынке, которая обеспечивает пользователям высокий уровень безопасности, если они стали жертвами мошенников.

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Цифровизация

«Мы объединили три наших ключевых функции в единую услугу «Защитник+», чтобы сделать безопасность более доступной, удобной и понятной для наших пользователей. Функции «Защитник» и «Безопасный звонок» уже давно зарекомендовали себя на рынке и помогли обезопасить в 2024 г. более 57 млн пользователей от мошенников, а новая функция страхования делает наше предложение уникальным на рынке. Мы стремимся сделать цифровое общение не только безопасным, но и комфортным, предоставляя простое решение для комплексной защиты в одном пакете», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Подключить подписку можно в приложении «Мой МТС». Первые семь дней абоненты могут воспользоваться бесплатным периодом. Далее цена составит 149 руб. в месяц для актуальных тарифов и 199 руб. для архивных. Абоненты, использующие актуальную версию тарифа «МТС Супер», смогут пользоваться услугой со 100% скидкой.

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