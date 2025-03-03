МТС представила «Защитник+» – первую подписку для мобильной безопасности

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске первой подписки для мобильной безопасности «Защитник+», которая включает в себя сервисы «Защитник», «Безопасный звонок» и новую услугу «Страхование от мошенников» до 1,5 млн руб. Подписка защищает абонента на каждом этапе коммуникации с мошенниками — во время входящего звонка, разговора и в случае совершившегося мошеннического действия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным ЦБ, за 2024 г. мошенники похитили рекордные 27,5 млрд руб. с банковских счетов россиян, что на 74,4% больше, чем годом раннее. Подписка «Защитник+» даст возможность пользователям обезопасить себя от мошенников.

В состав «Защитник+» входит три ключевых элемента безопасности. С помощью сервиса «Защитник» пользователи могут эффективно идентифицировать и блокировать потенциально опасные номера, что значительно снижает риск столкновения с мошенниками. Услуга «Безопасный звонок» обеспечивает дополнительный уровень защиты, предоставляя мгновенные уведомления о подозрительных действиях во время разговора. Также в подписку включено «Страхование от мошенников» — новая услуга, которая предлагает защиту от финансовых потерь до 1,5 млн руб. Это самая крупная сумма страхования на рынке, которая обеспечивает пользователям высокий уровень безопасности, если они стали жертвами мошенников.

«Мы объединили три наших ключевых функции в единую услугу «Защитник+», чтобы сделать безопасность более доступной, удобной и понятной для наших пользователей. Функции «Защитник» и «Безопасный звонок» уже давно зарекомендовали себя на рынке и помогли обезопасить в 2024 г. более 57 млн пользователей от мошенников, а новая функция страхования делает наше предложение уникальным на рынке. Мы стремимся сделать цифровое общение не только безопасным, но и комфортным, предоставляя простое решение для комплексной защиты в одном пакете», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Подключить подписку можно в приложении «Мой МТС». Первые семь дней абоненты могут воспользоваться бесплатным периодом. Далее цена составит 149 руб. в месяц для актуальных тарифов и 199 руб. для архивных. Абоненты, использующие актуальную версию тарифа «МТС Супер», смогут пользоваться услугой со 100% скидкой.