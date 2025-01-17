Бийчук Андрей
Бийчук Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 17
|Telegram Group 1983 2
|МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
|Google LLC 11775 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|МТС - Мой МТС 89 12
|МТС Big Data 265 8
|WhatsApp Messenger 1081 1
|Rakuten Viber 627 1
|МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 1
|i-Free Just AI - JAICP 3 1
|Google Android 13994 1
|VK RuStore 326 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
|Apple iOS 7809 1
|Apple - App Store 2890 1
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