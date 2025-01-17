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Бийчук Андрей



17.01.2025 МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье 1
02.12.2024 Аналитика МТС: количество мошеннических звонков в «Черную пятницу» увеличилось в три раза 1
19.11.2024 Аналитика МТС: россияне стали на 20% реже общаться с мошенниками 1
25.10.2024 ИИ будет предупреждать абонентов МТС из Петербурга о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать кировчан о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать пермяков о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать якутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать жителей Бурятии о телефонном мошенничестве во время разговора 1
25.10.2024 МТС начала предупреждать иркутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1
24.10.2024 МТС начала предупреждать о телефонном мошенничестве во время разговора 1
16.10.2024 МТС внедрила функцию блокировок звонков в приложении «Защитник» для абонентов других операторов 1
20.08.2024 МТС запустила бесплатную функцию умного определителя номера с защитой от спама в сервисе «Защитник» 1
07.08.2024 МТС запустила бесплатную функцию поиска утечек персональных данных в сервисе «Защитник» 1
23.01.2024 Россиян спасают от спама и мошенников. Запущен новый сервис защиты от опасных входящих звонков. Опрос 1
11.10.2023 Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты 1
11.10.2023 Клиенты МТС могут пожаловаться на спамеров в два клика 1
06.09.2023 МТС создала «Секретаря» с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Бийчук Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 17
Telegram Group 1983 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Google LLC 11775 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 202 7
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
МТС - Мой МТС 89 12
МТС Big Data 265 8
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 1
i-Free Just AI - JAICP 3 1
Google Android 13994 1
VK RuStore 326 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple iOS 7809 1
Apple - App Store 2890 1
Боднарюк Юлия 1 1
Мяктинов Никита 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 65 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
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Blacklist - Чёрный список 617 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
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