Бийчук Андрей

МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье 1

ИИ будет предупреждать абонентов МТС из Петербурга о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать кировчан о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать пермяков о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать якутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать жителей Бурятии о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать иркутян о телефонном мошенничестве во время разговора 1

МТС начала предупреждать о телефонном мошенничестве во время разговора 1