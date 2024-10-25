МТС начала предупреждать пермяков о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС объявляет о запуске функции «Безопасный звонок», которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

«Мы постоянно внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества. Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция «Безопасный звонок» позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 г. По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

«Безопасный звонок» доступен во всех регионах присутствия МТС. Подключить услугу можно в сервисе «Защитник» в приложении Мой МТС. Услуга платная.