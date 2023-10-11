Клиенты МТС могут пожаловаться на спамеров в два клика

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что пользователи приложения «Мой МТС» и сервиса «Защитник» смогут пожаловаться на спам-номера в пару кликов. Обращения клиентов обрабатываются с помощью алгоритмов Big data, и при успешном вердикте номер блокируется в течение нескольких минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы пожаловаться на нежелательный звонок, достаточно воспользоваться виджетом «Защитника» и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». Также эта опция доступна в приложении «Мой МТС» в разделе «Поддержка». Раньше подать жалобу на спам-звонки можно было, заполнив заявку на сайте оператора, при этом блокировка номера происходила не раньше, чем через 72 часа. В сервисе «Защитник» номер будет заблокирован сразу после обращения клиента, если у этого номера уже были признаки несанкционированной рекламы.

«За последние несколько лет рынок спам-звонков сильно ускорился. Если раньше спам-номер мог жить несколько дней и успешно использоваться, то сейчас средний срок жизни номера не более часа. С помощью нового функционала мы сможем быстрее блокировать номера, которые могут содержать спам», - сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

За девять месяцев 2023 г. благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» МТС заблокировала свыше 1,5 млрд нежелательных вызовов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Умный определитель номера в сервисе «Защитник» первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.