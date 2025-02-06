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МТС запустила функцию проверки номера в сервисе «Защитник»

ПАО «МТС» объявляет о запуске функции для проверки незнакомых номеров в сервисе «Защитник». С помощью нее пользователи могут избегать звонков на пропущенные вызовы от мошенников и спам-обзвонов. Функцией доступна бесплатна для всех абонентов МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо ввести номер телефона в поле проверки номера в «Защитнике», после чего на экране появится результат, основанный на данных аналитики Big Data МТС. Если информация о номере доступна, на экране появится одна из категорий, к которой относится звонок: спам, сомнительный или надежный номер.

В случае, если номер зарегистрирован на юридическое лицо, пользователь также увидит название компании. Если же номер не использовался раннее и данные о нем отсутствуют, на экране отобразятся регион и оператор связи, что позволит абонентам получить базовую информацию о вызове от неизвестного абонента.

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Цифровизация

«По данным нашего опроса, 35% абонентов не отвечают на звонки с незнакомых номеров, опасаясь мошенников и спама. Для того, чтобы не пропустить действительно важные вызовы, мы разработали новую функцию в «Защитнике», которая позволяет абонентам получать проверенные данные о звонках и минимизировать взаимодействие с нежелательными пользователями. Таким образом, каждый сможет уверенно звонить на пропущенные номера, не беспокоясь о своей безопасности», — отметил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Функция проверки номера была запущена в тестовом режиме в декабре 2024 г., и уже в январе 2025 г. зафиксировано более 1 млн запросов. Функция доступна бесплатно для всех абонентов МТС в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

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