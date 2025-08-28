Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

«Защитник» от МТС начал находить и блокировать мошеннические звонки в шесть раз быстрее

МТС сообщает о внедрении новых моделей искусственного интеллекта для поиска мошеннических звонков в сервисе «Защитник». Теперь время выявления и блокировки нежелательных звонков сократилось с 3 минут до 30 секунд, а общее количество звонков, обрабатываемых ИИ, достигло 200 млн в сутки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После обновления ИИ-моделей «Защитник» ежедневно анализирует каждый номер телефона на предмет возможного мошенничества по более чем 200 признакам, например, по количеству совершенных вызовов, соотношению входящих и исходящих звонков, доле успешных соединений и др. В момент разговора пользователя с потенциальным мошенником задействовано три ИИ-модели, которые ежесекундно оценивают более 1 тыс. параметров звонка и ищут аномалии в мобильном трафике. Теперь обновленные сервисы позволяют определять мошенников с точностью 95,17%.

Кроме того, были обновлены и антиспам-модели. Специалисты Big Data МТС дообучили антиспам-компоненты «Защитника». Благодаря декомпозиции и оптимизации алгоритмов машинного обучения, а также применению больших языковых моделей (LLM) для анализа речевого контента, сервис начал на 30% быстрее определять и блокировать рекламные звонки.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

«Наша цель – создать цифровую среду, в которой абоненты будут чувствовать себя максимально защищенными. Поиск и блокировка мошеннических звонков за 30 секунд – это качественный скачок, который стал возможен благодаря нашим внутренним разработкам в области искусственного интеллекта. Мы не просто фильтруем звонки, мы в режиме нон-стоп анализируем и прогнозируем поведение мошенников, на шаг опережая их», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

С января по июнь 2025 г. сервис «Защитник» заблокировал 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: