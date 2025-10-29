Разделы

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: на пользователей смартфонов Apple приходится до трети всех мошеннических атак в России

МТС проанализировала активность мошенников в мобильной сети. По данным сервиса «Защитник», мошенники начали избирательнее подходить к выбору потенциальных жертв. В 2025 г. пользователи смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам: на них приходится 30% всех нежелательных звонков. В фокусе мошенников оказались пользователи iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также iPhone 16 Pro Max. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Такую тенденцию аналитики сервиса «Защитник» связывают с восприятием пользователей продукции Apple как людей с высоким уровнем доходов, что делает их более привлекательными целями для мошенников. Следующими по количеству мошеннических атак стали пользователи брендов Samsung (19%), Redmi (14%), Tecno (6%) и Poco (4%).

Несмотря на целенаправленность атак на пользователей бренда Apple, в абсолютном выражении большая часть нежелательных звонков, 62%, приходится на устройства под управлением операционной системы Android. Такое распределение является прямым отражением доминирования Android на российском рынке во всех возрастных и ценовых сегментах. На остальные операционные системы приходится 8% атак.

Исследование также позволило составить социально-демографический портрет наиболее уязвимых групп. Типичной мишенью для атак на iOS являются женщины в возрасте от 25 до 34 лет, обладающие доходом средним и выше среднего. Для Android – это женщины старше 65 лет с доходом ниже среднего. Преобладание женщин в качестве мошеннических целей эксперты объясняют расчетом злоумышленников на возможность оказания на них более сильного эмоционального и психологического давления.

«Пользователям практически всех брендов смартфонов мошенники звонят с предложениями по дополнительному доходу и инвестициям. Исключение – пользователи смартфонов Apple, которым чаще всего звонят, представляясь служащими государственных учреждений. Несмотря на большое количество инструментов для защиты от нежелательных звонков, самым эффективным способом не попасться на уловки мошенников остается бдительность, поэтому мы рекомендуем всегда критически относиться к звонкам и предложениям от незнакомых номеров», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

