Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин

МТС проанализировала активность мошенников в мобильной сети. По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,1% в 2024 г. до 48,4% в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последний год также изменился и возрастной профиль потенциальных жертв мошенников. Если в 2024 г. наиболее уязвимой группой были люди 35-44 лет (24,7%), то в 2025 г. фокус сместился на категорию 45-54 года (19,4%). При этом пенсионеры остаются второй по величине группой риска, на которую приходится 18% атак, что требует повышенного внимания к защите пожилых людей. Пиковая активность мошенников фиксируется в середине недели, по средам (19,4% звонков), преимущественно в дневные часы с 12 до 18.

Главной целью мошенников являются россияне с доходом до 50 тыс. руб. – на них приходится 49,1% атак. На долю граждан с доходом свыше 100 тыс. руб. приходится лишь 11,3% звонков. Это указывает на то, что преступники рассчитывают на массовость и ориентируются на широкие слои населения.

География мошеннических атак остается концентрированной: более половины (55%) всех звонков приходятся на города-миллионники. Безусловным лидером по количеству инцидентов является Москва, на которую приходится 23,6% от общероссийского объема. За столицей с значительным отрывом следуют Санкт-Петербург (6,1%), Краснодар (6,1%), Екатеринбург (3,2%), Казань и Ростов-на-Дону. Высокая активность в крупных экономических центрах объясняется плотностью населения и более высокими финансовыми потоками.

«Мы видим, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, расширяя атаки на разные социальные группы. Со своей стороны, мы внедряем новые инструменты для борьбы с мошенничеством. К примеру, в этом году мы запустили бесплатную функцию "Защитник для своих". Она позволяет ответственным членам семьи оперативно узнать, если их близкий – ребенок, родитель или друг – начал разговор с телефонным мошенником. При поступлении мошеннического звонка на номер ответственного абонента незамедлительно поступает уведомление. Это дает возможность вовремя прервать опасный разговор и предотвратить обман», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

С января по август 2025 г. «Защитник» заблокировал почти 2,3 млрд мошеннических звонков, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г.