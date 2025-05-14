Аналитика МТС: телефонные мошенники активизировались в период майских праздников

МТС проанализировала мошеннические звонки в период майских праздников 2025 г. По данным экспертов сервиса «Защитник» МТС, количество нежелательных звонок по сравнению с началом мая 2024 г. увечилось на 36%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пик активности мошенников пришелся на период с 1 по 4 мая 2025 г., на который пришлось 65% мошеннических звонков, в том время как на период с 8 по 11 мая 2025 г. – 35%. Чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. В их числе: Москва (46%), Санкт-Петербург (22%) и Краснодар (20%).

Самой распространенной схемой в праздничные дни стало представление злоумышленников сотрудниками различных финансовых компаний и проектов. Они предлагали услуги и продукты — от инвестиций до способов дополнительного заработка. На этот сценарий пришлось 57% всех выявленных попыток обмана. Также среди популярных способов мошенничества фигурировали схемы со сменой тарифа, а также с фондом призов, приуроченном к праздникам.

«В праздничные дни мошенники традиционно увеличивают свою активность, так как именно в эти периоды люди менее бдительны. К примеру, в майские праздники количество мошеннических звонков оказалось на 30% больше, чем в начале апреля этого года, поэтому к этим периодам мы всегда готовимся дополнительно, чтобы отразить максимальное количество мошеннических атак», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.