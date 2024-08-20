МТС запустила бесплатную функцию умного определителя номера с защитой от спама в сервисе «Защитник»

МТС сообщает о том, что включила в сервис «Защитник» бесплатную функцию умного определителя номера. Функция уже доступна для всех абонентов МТС. Система, работающая на основе Big Data, определяет, кто звонит абоненту, в том числе в мессенджерах, демонстрирует источник вызова на экране смартфона, и маркирует вызовы в зависимости от их надежности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы видим, что количество спам звонков активно растет, поэтому расширяем список бесплатных функций в «Защитнике» для всех наших абонентов. За первые шесть месяцев этого года мы заблокировали 1,3 млрд спам-звонков, что на 30% больше, чем годом ранее. Для того, чтобы каждый наш абонент мог понять, насколько он уязвим для спам-звонков, мы запустили еще одну бесплатную функцию — рейтинг безопасности, который также доступен бесплатно для всех наших пользователей», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Входящие звонки маркируются с помощью разных цветов: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красным те, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Также спам-звонкам присваиваются специальные категории. Например, с января по июль 2024 г. около 61% спам-звонков пришлось на категорию «Реклама и опросы», 20% на категорию «Коллекторы», 13% — «Банки и финансы».

Технологии Big Data также помогают «Защитнику» определять официальное название организации при наличии номера в справочниках и открытых источниках. Пользователь в момент звонка может решить, стоит ли принимать вызов. База номеров обновляется автоматически.

Ранее МТС внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных. Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью нее пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.