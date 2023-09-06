МТС создала «Секретаря» с искусственным интеллектом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового сервиса «Секретарь» — ИИ-помощника, который принимает звонок, в случае если абонент занят, не хочет разговаривать или недоступен. По окончании разговора сервис расшифровывает и отправляет абоненту по SMS или в Telegram текст и аудиозапись диалога, определяя спам это или потенциально полезный звонок. Дополнительно в сообщении содержится уточнение, кто именно звонил: служба доставки, коллега, родственник или администратор по поводу записи куда-либо. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Секретарь» понимает слова собеседника и расшифровывает диалоги благодаря ИИ-платформе Audiogram, созданной дочерней компанией MTS AI. Платформа используется для перевода аудио в текст и озвучивания ответов бота выбранным голосом, что позволяет «Секретарю» разговаривать девятью разными голосами, например, дерзким мужским или мудрым женским. MTS AI также интегрировала функции антимат и денормализатор, которые маскируют специальными символами нецензурные слова и выражения.

«Секретарь» распознает речь человека и определяет по ключевым словам тему звонка. Близким он отвечает: «Всегда приятно, когда звонит родственник». Помимо этого, бот может сказать: «Кажется, вы коллега», — если поймет, что на том конце трубки кто-то с работы. «Секретарь» настроен таким образом, что может общаться со спамерами, иронизируя над ними.

«Специалисты MTS AI постоянно работают над улучшением технологий синтеза и распознавания речи, совершенствуют сценарии общения “Секретаря” с абонентами. Они также настраивают и оптимизируют работу платформы JAICP. В дальнейшем в сервис будут внедрены ML-сервисы, которые в комбинации с правилами будут лучше решать задачи по пониманию пользователей и категоризации звонков. Мы планируем добавлять новые голоса и возможности управления "Секретарем", чтобы сделать его более кастомизированным», — отметил директор по продукту Андрей Бийчук.

По данным на август 2023 г., «Секретарь» умеет поддерживать более 100 сценариев диалога и использовать так называемый «револьвер» из фраз — набор шуток и несерьезных вопросов, позволяющий сделать общение более приятным.

Бесплатно сервис предлагается с двумя базовыми голосами на выбор: мужским или женским. На выбор также предоставляется девять персонажей с веселым, дерзким, деловым настроением — при первом подключении 14 дней бесплатно, далее — от 110 руб. в месяц. Подключение доступно всем абонентам МТС с помощью Telegram-бота @personal_secbot, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.