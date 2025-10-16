Аналитика сервиса «Защитник МТС»: количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30%

МТС проанализировала активность мошенников в мобильной сети. Аналитики сервиса «Защитник» выяснили, что с января по сентябрь 2025 года на одного россиянина в среднем пришлось 35 нежелательных звонков, что на 30% больше значений за аналогичный период прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС

По данным сервиса, всего за первые девять месяцев этого года было заблокировано 2,5 млрд. нежелательных звонков, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В 2025 г. мошенники начали активнее использовать технологию массового обзвона. «Защитник» обнаружил 16,8 млн таких номеров, что практически в два раза больше значений за аналогичный период прошлого года.

Телефонные атаки стали более интенсивными не только в количественном выражении, но и в географическом. Если крупные города, такие как Москва (16,8% от всех мошеннических звонков), Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,3%), Новосибирск (3,5%), Уфа (3,2%) продолжают оставаться главными целями мошенников из-за высокого финансового положения жителей, то наиболее массированные атаки на одного жителя приходятся преимущественно на города с населением менее 500 тыс. человек. К примеру, на одного жителя Твери пришлось 24 526 звонков, а на жителя Кургана 22 676 звонков. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы «Защитником».

Анализ распространенных схем выявил существенную адаптацию мошенников к современным социально-экономическим реалиям. Доминирование схемы с инвестиционными предложениями, на которую приходится 31% всех атак, напрямую коррелирует с растущим интересом населения к дополнительным финансовым инструментам. Также фиксируется использование мошенниками институционального доверия: звонки от имени коммунальных служб и госорганов составляют 31,5%.

«Мошенники регулярно используют новые схемы и комбинируют их, поэтому мы активно развиваем не только наши традиционные элементы защиты пользователей, например, антифрод-платформу, но и внедряем новые инструменты. Особое внимание мы уделяем развитию функции «Безопасный звонок», которая с помощью голосового помощника предупреждает абонента прямо во время телефонного разговора. В среднем количество пользователей сервиса от месяца к месяцу растет на 11%. При этом 57% пользователей сразу прерывают звонок после получения уведомления от нашего ИИ, что свидетельствует о формировании нового типа цифрового поведения, где технологии становятся активным участником коммуникационного процесса», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.