«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

Производителю электроники из Воронежа «Корпорация НПО «РИФ» предстоит по решению суда заплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Впереди новый суд о возвращении воронежским предприятием аванса в размере 122 млн рублей.

Возврат аванса по суду

Согласно определению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, который был заключен в 2018 году. «Корпорация НПО «РИФ» должна была передать «Сименс мобильности» блок вспомогательных трансформаторов для электровоза, но этого не произошло.

Согласно комментарию «Корпорации НПО «РИФ», в компании с решением суда не согласны, на решение уже подана кассационная жалоба.

Новый камень преткновения

В настоящий момент в том же Двадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается еще одно дело, в котором друг другу противостоят «Корпорация НПО «РИФ» и российская дочка Siemens. В этом деле речь идет о возвращении воронежским предприятием аванса в размере 122 млн рублей за непоставленную башню охлаждения для грузового магистрального электровоза.

В 2022 г. «Сименс мобильность» приняла решение отказаться от дальнейших совместных проектов с воронежским производителем электроники. Согласно решению суда от 28 сентября 2023 г., изначально «Корпорация НПО «РИФ» обратилась в Арбитражный суд Калужской области с иском к «Сименс Мобильность» о расторжении договора поставки. Однако «Сименс Мобильность» подала встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью о взыскании неосвоенной части аванса в размере 122 915 350 руб.

Image by Дина Орлова from Pixabay «Корпорация НПО «РИФ» должна выплатить по решению суда 321 млн рублей

Нарушенные сроки поставок

В ходе судебного заседания представитель «Сименс Мобильность» возразил против удовлетворения первоначального иска, указав что договор на текущий момент был расторгнут компанией в одностороннем порядке ввиду неисполнения «Корпорацией НПО «РИФ» обязанностей по поставке в связи с неоднократным нарушением ей сроков поставки на 60 дней, о чем компанию уведомили письмом.

Для осуществления поставки воронежское предприятие было обязано перед каждой поставкой извещать «Сименс Мобильность» о готовности компонентов к отгрузке и уведомлять о необходимости предоставить транспортные средства для транспортировки товаров. Дочка Siemens не могла осуществить выборку товаров при отсутствии информации от «Корпорации НПО «РИФ» о готовности товара к поставке. Однако «Корпорация НПО «РИФ» этого не сделала, в результате чего ей были неоднократно нарушены сроки по поставке товаров более, чем на 60 дней.

Санкционный барьер

По информации делового издания Черноземья «Абирег», представитель воронежского предприятия назвал причиной произошедшего невозможность ввезти из-за санкций Евросоюза в Россию комплектующие из Германии, необходимые для производства башен охлаждения.

«Сименс мобильность» в свою очередь отметила, что воронежский производитель электроники не предупредил их о сложностях с поставками комплектующих и не обосновал, почему не смог закупить комплектующие в РФ или других странах, которые не вводили санкции против России. Документы, подтверждающие отказ поставщиков комплектующих, также не были предоставлены суду.



Суд первой инстанции вынес решение отказать «Корпорации НПО «РИФ» в удовлетворении первоначальных исковых требований, а встречный иск «Сименс Мобильности» удовлетворить.

Следующее заседание суда пройдет 13 мая 2024 г.