«Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе системы управления мобильными устройствами WorksPad MDM как часть интегрированной платформы обеспечения управляемой мобильной работы сотрудников WorksPad EMM (Enterprise Mobile Management). EMM-системы позволяют реализовать комплексный подход к управлению мобильными устройствами, приложениями и контентом в корпоративной среде, предоставляя ИТ-специалистам необходимые для этого инструменты и технологии. Ключевым элементом данной системы является модуль управления мобильными устройствами (MDM, Mobile Device Management). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение дает возможность предприятиям, ищущим замену иностранным EMM-платформам, организовать работу на планшетах, портативных телефонах и других подобных устройствах, включая как защищенные мобильные рабочие места, так и централизованное управление мобильными устройствами на iOS и Android. Оно позволяет администрировать Mobile Device в сети, настраивать и обновлять ПО, а также удалять информацию в случае потери или кражи устройства.

Благодаря супераппу класса Mobile Device Management организации получают возможность обеспечить безопасный доступ сотрудников к корпоративным данным, четко разграничивая рабочее и личное пространство. Политики настройки и аудита мобильного устройства на уровне ОС, а также корпоративной сети Wi-Fi доставляются и применяются автоматически. Корпоративный контент, такой как почта и документы, запускается в защищенном контейнере. WorksPad MDM поддерживает типовые функции, характерные для решений Mobile Device Management, парольные политики, позволяет настроить уровень приватности и другие параметры, а также установить необходимые политики безопасности.

Управление WorksPad MDM осуществляется на том же сервере WorksPad и из той же консоли администратора, что и управление классическим клиентом WorksPad X, реализующим парадигму супераппа, который объединяет в едином мобильном контейнере множество бизнес-функций для сотрудника: работу с почтой, календарями, документами, защищенный браузер, микроприложения для доступа к корпоративным информационным системам.

«Разработка системы управления мобильными устройствами — это прежде всего ответ на запросы наших заказчиков, которые нуждаются в едином комплексном решении для построения безопасной корпоративной мобильности от одного поставщика и в рамках одного продукта. Именно таким решением для них станет WorksPad EMM. Мы активно продолжаем работу по развитию комплекса WorksPad, в этом году будет еще несколько релизов WorksPad MDM с дальнейшим расширением функциональности. Также сейчас ведутся исследования в области MAM SDK, чтобы помочь нашим заказчикам проще управлять третьими мобильными приложениями, реализуя лучшие практики рынка корпоративной мобильности. В конце концов, повышение производительности работы сотрудника за счет мобильных решений постепенно становится и трендом, и осознанной потребностью, особенно на современном рынке труда в России. И наша задача — предоставить заказчикам удобные для этого инструменты», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

«Нет ничего удивительного в том, что команда, которая уже более 10 лет работает на рынке корпоративной мобильности и изнутри знакома с ведущими международными EMM-решениями, создала собственную российскую систему, которая предоставляет возможность российским компаниям выбирать единую стратегию и тактику в области мобильности. А ведь именно мобильность до сих пор остается одним из самых уязвимых мест с точки зрения потенциальных утечек информации и порой недооцененным направлением в плане инвестирования внутри компаний», — отметил Сергей Орлик, директор по исследованиям и разработкам компании «РуПост».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.