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Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени

В 2024 г. россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов, на 85% больше показателя 2023 г. Также растет аудитория игровых приложений — в июле 2024 г. она увеличилась в 1,5 в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за шесть месяцев 2024 г. стала Mobile Legends, которая год назад замыкала топ-3. Следом идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

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Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36-45 лет (34%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (28%), еще 17% интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46-55 лет. Мужская и женская аудитория любят мобильные игры почти одинаково.

По данным Yota, в 2024 г. больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Читы и Новосибирска.

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