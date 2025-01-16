Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»

Компания «ТрансТелеКом» интегрировала в инфраструктуру АО «Федеральная пассажирская компания» платформу управления корпоративной мобильностью на базе «Аврора Центр» для устройств регистрации и обслуживания пассажиров поездов (УКЭБ). Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В результате реализации проекта УКЭБ, применяемые проводниками ФПК, подключены к полностью отечественной, автономной, защищенной системе управления корпоративной мобильностью.

УКЭБ представляют собой защищенные промышленные смартфоны с российской операционной системой «Аврора» с установленным специальным программным обеспечением. Они применяются для проверки билетов, регистрации пассажиров при посадке на поезд, учета расхода постельного белья, а также формирования ведомости по итогам рейса. С помощью УКЭБ также осуществляется обработка заказов, оформленных пассажирами в информационно-развлекательной системе «Попутчик».

Для обеспечения корпоративной мобильности специалистами компании «ТрансТелеКом» была развернута система управления мобильными устройствами «Аврора Центр», с помощью которой осуществляется поддержка УКЭБ проводников ФПК.

Информационная безопасность корпоративных данных обеспечивается защищенным соединением и средствами криптозащиты, а также самой операционной системой «Аврора».

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры
Маркет

Благодаря контролю приложений и периферии на устройствах минимизируются риски потери данных и их компрометации.

«Учитывая активную цифровизацию бизнеса, доверенная среда управления корпоративными мобильными устройствами – важный инструмент обеспечения безопасности и управляемости рабочих процессов. Компания «ТрансТелеКом» не только обладает необходимыми компетенциями для развертывания и поддержки систем корпоративной мобильности, но и помогает в выборе и сопровождении аппаратной платформы, разработке и настройке мобильных приложений, организует взаимодействие с разработчиками программного обеспечения и производителями мобильных устройств, обеспечивает техническую поддержку в формате 24/7 и сквозное обеспечение информационной безопасности», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку

Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще