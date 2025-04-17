Юридическая фирма Level Legal Services сопроводила сделку по инвестированию группы Arenadata в разработчика MDM-решений

Команда Level Legal Services завершила комплексное юридическое сопровождение сделки между ПАО «Группа Аренадата» и ООО «Решения Гармония», по взносу в уставный капитал 20% доли разработчика MDM-решений. Сделка направлена на развитие цифрового продукта в сфере управления данными. Об этом CNews сообщили представители Level Legal Services.

В рамках сделки Arenadata внесла вклад в размере 20% в уставный капитал ООО «Решения Гармония». В процессе подготовки соглашения были проработаны ключевые аспекты будущего партнерства, включая финансовые механизмы, структуру корпоративного управления и принципы совместной деятельности.

Level Legal Services оказала всестороннюю юридическую поддержку ООО «Решения Гармония» в структурировании сделки, а также в согласовании и подписании всей необходимой документации.

«Партнерство Группы Arenadata и ООО «Решения Гармония» — это значимое событие для отрасли цифровых решений в России. Сочетание технологических экспертиз и инвестиционного потенциала компаний открывает новые возможности для развития инновационного продукта в стратегически значимой сфере обработки и хранения данных. Реализация проекта позволит значительно расширить перечень предоставляемых рынку решений и станет драйвером дальнейшего развития цифровой инфраструктуры в сфере обработки данных», — сказал Леонид Эрвиц, управляющий партнер, глава корпоративной практики Level Legal Services.

Над проектом работала команда корпоративной практики Level Legal Services под руководством Леонида Эрвица и включала старшего юриста Глеба Тихомирова и юриста Екатерину Клочкову.