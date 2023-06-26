Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 124217
ИКТ 10193
Организации 7866
Ведомства 1377
Ассоциации 771
Технологии 3116
Системы 20713
Персоны 49047
География 1974
Статьи 1361
Пресса 1001
ИАА 613
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1964
Мероприятия 817

Microsoft Active Directory Microsoft AD Microsoft Active Directory Rights Management Services Microsoft Active Directory RMS Microsoft ADUC Microsoft Active Directory Users and Computers


 

Евгений Синельников, Заместитель генерального директора, руководитель саратовского подразделения , "Базальт СПО" (ОС "Альт") "Развитие свободной инфраструктурной экосистемы для замены Active Directory на базе линейки операционных систем Альт" 17 ноября 2022 года CNews конференция "Open Source как панацея от санкций"


26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно

ьютерах пользователей и др. На сегодня самая распространенная реализация — это групповые политики в Microsoft Active Directory — проприетарная реализация службы каталогов, основанная на протоко
02.03.2023 ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия»

Группа компаний Softline разработала для авиакомпании «Якутия» план резервного копирования и аварийного восстановления инфраструктуры Active Directory. Также инженеры Softline провели для клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, по итогам выполненных работ авиакомпания сможет использовать

21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика

Для их удобства ОС снабдили полноценной графической средой и инструментами управления. В зависимости от цели использования ОС, при установке можно выбрать профиль: «Офисный сервер», «Сервер Samba DC (контроллер домена)», «Рабочая станция» (для оснащения рабочего места администратора), «Минимальная установка». Также есть возможность оснастить рабочее место разработчика, выбрав во время устан
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы

gies загружены новые правила обнаружения атак. Апдейты получили четыре пакета экспертизы: «Атаки на Microsoft Active Directory», «Тактики „Повышение привилегий“ и „Организация управления“ (MITR
11.01.2023 Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч

Беда с паролями в МВД Пароль от каждой пятой учетной записи сотрудников Министерства внутренних дел США в Active Directory легко поддается взлому путем перебора, следует из отчета Управления Генерального инспектора МВД США, составленного по результатам аудита безопасности инфраструктуры ведомства.

27.12.2022 Softline помогла «Север авто» повысить безопасность ИТ-инфраструктуры

Softline провела обследование инфраструктуры Windows Active Directory для компании «Север авто» на соответствие лучшим мировым практикам,

08.08.2022 Тестовая статья Абумова

08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux

Pragmatic Tools осуществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает си
01.07.2022 Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro

и Astra Linux Directory Pro могут мигрировать организационную структуру, учетные записи и группы из Microsoft Active Directory. Добавлена в новую версию также поддержка синхронизации статуса уч
17.05.2022 Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест»

Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образо
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов

ожность предотвращать несанкционированный доступ к сервисам и данным кластеров. Теперь достаточно включить Kerberos-авторизацию для всех компонентов, которая позволит хранить авторизационные данные в Active Directory. Благодаря релизу конечные пользователи при обращении к данным смогут защитить свою конфиденциальную информацию. Совместно с системой управления групповыми политиками безопасно
27.12.2021 Microsoft бьет тревогу. В Active Directory нашлись бреши для захвата контроля над доменом Windows

Используйте комбинацию Корпорация Microsoft разослала предупреждение о двух серьезных уязвимостях в Active Directory, комбинация которых может быть использована для захвата контроля над доменом
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС

серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory

Dataline предложит клиентам службу каталогов Active Directory для организации единого входа в ИТ-системы как облачный сервис (ADaaS). Облачная модель предоставления Active Directory помогает компаниям оптимизировать затраты на адми
05.08.2021 Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети

07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek

10.04.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномальную активность пользователей в Microsoft Active Directory

В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, который позволяет выявлять аномалии в активности пользователей в Microsoft Active Directory. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Positive Technologies. Такие активности внутри сети могут свидетельствовать о развитии атаки на ИТ-инфраструктуру организации
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory

сию только одним приложением. Например, с помощью PAM можно дать доступ только к консоли управления Microsoft Active Directory, SQL Server Management Studio или 1С. Ещё одним нововведением стал
29.06.2017 Microsoft предупредила, что уязвимость в ее облачном сервисе позволяет путать пароли

25.05.2017 Insider запустила новую технологию для маркетологов — AD Audiences

22.02.2017 SPB TV представила решения VR/360° и Ad Expert для мобильного видео

21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1

а стороне сервера по протоколу SMB. Active Directory Server: NAS-сервер Synology можно превратить в контроллер домена и оптимизировать обслуживание IT-ресурсов, создав политику автоматической у
03.12.2014 Облачная платформа Gemalto интегрируется с сервисами Microsoft AD FS

о учетной записи Microsoft. Платформа Protiva IDConfirm от Gemalto теперь интегрируется с сервисами Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS), позволяя идентифицировать корпоративн
09.09.2014 Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi

Компания Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi. Как результат, заказчик получил возможность привести ИТ-систему организации в соответствие требованиям общепринятых стандартов и оптимизировать процесс адми
16.06.2014 Comparex модернизировал службу каталогов в Правительстве Магаданской области

Компания Comparex завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Правительстве Магаданской области. В ходе проекта была модернизи
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft

n Service (SAS) теперь полностью интегрирован с службами федерации Microsoft Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services (AD FS). Благодаря этому крупные предприятия и компании

24.12.2013 «Линзмастер» контролирует изменения в Active Directory при помощи решений Netwrix

Компания Netwrix объявила о завершении проекта по внедрению решения Netwrix Auditor — Active Directory для компании «Линзмастер». Система позволяет осуществлять контроль изменений в Active Directory и групповых политиках, оперативно реагировать на инциденты информационной
12.12.2013 Вышел Acronis Backup & Recovery 11.5 для СМБ с поддержкой Active Directory

комплексную защиту ИТ-инфраструктуры СМБ во всех средах и на всех платформах. Добавленная поддержка Microsoft Active Directory защищает «каркас» всей системы, поскольку десятки тысяч ключевых п
25.09.2013 Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac

способом — из оснастки DeviceLock в редакторе групповых политик Group Policy Management Console для Microsoft Active Directory. «Выпуская новую версию DeviceLock, мы ставили перед собой цель по
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики»

кты в области обеспечения информационной безопасности ресурсов и бизнес-процессов. Служба каталогов Microsoft Active Directory представляет собой распределенную базу данных, содержащую все объе
18.03.2013 Softline настроила службу каталога Microsoft Active Directory в «Эй-Пи Трейд»

Компания Softline завершила настройку службы каталога Microsoft Active Directory в компании «Эй-Пи Трейд». Реализация проекта позволила решить ряд

29.12.2011 Tieto защитила клиентов Komercijalna Banka AD Skopje от мошенничества по платежным картам

24.10.2011 «АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»

Компания «АйТи» завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Центре внедрения «Протек». В ходе проекта была развернута стабил
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»

Компания «Энвижн Груп» сообщила о завершении внедрения службы каталогов Microsoft Active Directory, объединившей порядка 20 тыс. рабочих станций генеральной дирекции
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ»

21.04.2011 «Ампир-Декор» защитилась от утечек данных с помощью Microsoft Windows Rights Management Services

о интерьерного декора. В рамках проекта были выполнены работы по развертыванию технологии Microsoft Windows Rights Management Services (RMS), предназначенной для предотвращения несанкционирован
15.03.2010 АМИ модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Зори-Машпроекта»

Компания АМИ успешно завершила проект по интеграции доменов Microsoft Active Directory для ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», разработчика и изготовителя газотурб
12.03.2010 «Ай-Теко» выиграла конкурс на внедрение службы единого каталога на базе Microsoft Active Directory в МГФОМС

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования объявил итоги открытого конкурса на выполнение технологических работ по внедрению службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory и расширенной поддержке установленного программного обеспечения Microsoft. На участие в тендере поступили две заявки – от компаний «Синктел» и «Ай-Теко», которые, по

26.01.2010 МГФОМС заказывает внедрение службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory

обязательного медицинского страхования объявил о проведении открытого конкурса, в рамках которого разыгрывается право на выполнение технологических работ по внедрению службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory и расширенной поддержке установленного программного обеспечения Microsoft. В целом исполнителю госконтракта предстоит провести пилотное внедрение: системы для коллект

Публикаций - 1119, упоминаний - 1301

Microsoft Active Directory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23819 414
Softline - Софтлайн 2221 108
7312 85
VMware 2195 83
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 77
Oracle Corporation 6412 72
Базальт СПО - BaseALT 430 54
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1015 47
Cisco Systems 4945 46
IBM - International Business Machines Corp 9273 45
SAP SE 4997 35
Dell EMC 4957 35
HP Inc. 5591 33
Intel Corporation 11772 33
АйТи 1314 31
Red Hat 1253 30
Citrix Systems 793 30
Naumen - Наумен 544 30
Google LLC 11172 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4341 27
OpenText - Micro Focus - Novell 869 26
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 519 21
InfoWatch - Инфовотч 954 21
Directum - Директум 961 21
Код Безопасности 497 19
Корус Консалтинг ГК 1120 18
Telegram Group 1261 18
Dropbox 466 17
Apple Inc 11427 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1016 16
Huawei 3599 16
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 16
Yandex - Яндекс 6044 16
Acronis - Акронис 440 15
TrueConf - ТруКонф 337 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 735 14
VK - Mail.ru Group 3249 14
1С-Битрикс - Bitrix 514 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 12
Лента - Сеть розничной торговли 1796 12
Почта России ПАО 2056 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 10
РЖД - Российские железные дороги 1689 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 9
Газпром ПАО 1192 8
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 182 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 287 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 364 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 457 6
Северсталь ПАО - Severstal 393 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 430 6
Альфа-Банк 1634 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 362 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 311 5
Открытие ФК - Росгосстрах 311 5
Родник 86 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 4
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 4
Газпром нефть 526 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 4
ПГК - Первая грузовая компания 157 4
UPS 189 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 3
LinkedIn 597 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 187 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 93 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 216 3
Россети Ленэнерго 2407 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 3
Агентство Финансовой Поддержки 8 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 3
Связной ГК 1352 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3107 83
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18564 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 13
Федеральное казначейство России 1615 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1644 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2570 11
Президент Российской Федерации 3857 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 185 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1575 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 843 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 217 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 689 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 96 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 250 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1081 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 8
SoGo - Open Source Groupware 8 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 170 2
4CIO 747 2
Greenpeace - Гринпис 119 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Ассоциация менеджеров 97 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OIN - Open Invention Network 22 1
АФТ - Ассоциация Финтех 68 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 657
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26695 526
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22723 333
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9563 311
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27008 247
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 222
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18212 221
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11289 196
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13792 193
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17798 192
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4246 174
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9552 163
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11893 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 148
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11322 142
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5086 141
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10423 140
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 132
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8403 121
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8652 120
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5557 117
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5103 115
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9846 107
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4985 107
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11625 106
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8370 105
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15328 103
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7072 96
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6213 94
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 312 93
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 93
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6451 91
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3672 88
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 765 85
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1515 83
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2250 81
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9381 79
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8454 77
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1460 75
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 69
Microsoft Windows 14753 340
Microsoft Exchange 1359 180
Linux OS 8626 177
Microsoft Exchange Server 477 86
Microsoft SQL Server 1503 85
Microsoft Office 3525 73
Microsoft Windows 2000 12867 71
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 761 69
Google Android 12975 67
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 66
Apple iOS 7073 55
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 564 53
Microsoft Office 365 880 52
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3568 49
Microsoft Outlook 1314 46
Microsoft SharePoint Server 692 44
Microsoft Windows 7 1903 40
Microsoft Windows Server 2003 568 40
Microsoft Windows Server 2008 444 39
Microsoft Azure 1339 39
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 38
Microsoft Windows XP 2376 37
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 205 34
Microsoft Skype 2000 30
Apple macOS 1797 28
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 28
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 846 27
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 27
Apple iPhone 6 6312 25
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 114 25
Apple Mac - Apple Macintosh 2895 25
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1463 25
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 112 25
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 818 25
Intel x86 - архитектура процессора 1665 24
Microsoft Windows NT 816 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1820 23
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 141 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 871 22
Apple macOS X - Rhapsody 1509 22
Смирнов Алексей 206 13
Орлик Сергей 76 9
Новодворский Алексей 107 8
Трандин Сергей 54 8
Одинцов Дмитрий 100 6
Сивцев Илья 82 6
Арефьев Андрей 34 6
Бобров Антон 21 6
Шадаев Максут 727 5
Белоусов Сергей 235 5
Лемешко Максим 14 5
Гузовский Денис 45 5
Боровиков Сергей 28 4
Рустамов Рустам 295 4
Рубин Дмитрий 45 4
Федулов Кирилл 41 4
Мухин Денис 12 4
Мельникова Анастасия 274 4
Сизоненко Григорий 33 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Натрусов Артем 223 4
Ульянычев Матвей 18 4
Ерин Сергей 16 4
Самойленко Максим 65 4
Муромец Юлия 28 4
Путин Владимир 2832 4
Попов Виталий 17 4
Демидов Михаил 133 4
Халяпин Сергей 82 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Аксельрод Александр 41 3
Чапчаев Андрей 49 3
Синельников Евгений 7 3
Ганин Егор 54 3
Оганесян Ашот 106 3
Мылицын Роман 102 3
Дергилёв Никита 44 3
Фарыгин Антон 5 3
Арсентьев Андрей 63 3
Матвеев Лев 59 3
Россия - РФ - Российская федерация 127559 584
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 40
Европа 21551 28
Казахстан - Республика 5101 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13857 22
Украина 7400 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3445 16
Россия - СФО - Новосибирск 3837 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15546 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 12
Германия - Федеративная Республика 12218 12
Европа Восточная 3017 12
Беларусь - Белоруссия 4626 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 11
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 377 10
Франция - Французская Республика 7635 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2464 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 758 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2450 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1104 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1206 7
Россия - Сибирь 2181 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 7
Ближний Восток 2707 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2621 7
Африка - Африканский регион 3328 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3454 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1436 6
Россия - ЮФО - Республика Крым 801 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1184 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 363 6
Россия - ПФО - Самарская область 1159 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 953 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 684 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1613 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1060 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 193
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11287 191
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43427 156
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5130 124
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11258 121
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4913 121
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9646 120
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4728 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25204 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 63
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4818 63
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1114 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6340 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7231 45
Аудит - аудиторский услуги 2016 44
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2554 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10222 38
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2016 37
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5348 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4122 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 32
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2804 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5323 32
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1516 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8651 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2295 28
Экспорт - Экспортные операции 2853 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4607 27
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1807 25
Командировки - Системы управления командировками 1052 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5261 24
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1497 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2238 22
Английский язык 6262 22
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1331 21
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2223 20
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1971 20
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 782 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1947 17
BleepingComputer - Издание 238 5
NewsFactor 128 2
Forbes - Форбс 662 2
cw360 84 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 715 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Computer Weekly 373 2
Inquirer 463 2
CNews - ZOOM.CNews 1764 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
ComNews - Медиа-бизнес 99 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Северо-Запад 24 1
Information Age 2 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
Business Insider 214 1
Ars Technica 393 1
ComputerWorld 146 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Silicon.com 364 1
Укринформ 3 1
Trouw 2 1
InformationWeek 241 1
ThreatPost 9 1
The Verge - Издание 513 1
WikiLeaks 115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 323 1
ZDnet 597 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5805 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
EWeek 179 1
DarkReading.com 91 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
Gartner - Гартнер 3501 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 24
IDC - International Data Corporation 4872 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 14
Juniper Research 509 7
Forrester Research 815 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 4
CNews Инновация года - награда 99 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Forrester Wave 45 2
Fortune Global 500 283 2
Allied Market Research 19 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 357 2
ITResearch 115 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Медиалогия 51 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 43 1
Markets&Markets Research 106 1
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
HFS Research 46 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Tolly Group 14 1
Synergy Research Group 41 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Интерфакс-100 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 89 4
РАН - Российская академия наук 1825 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 499 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 7 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 174 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 8 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 65 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 68 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 45 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 9 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 15 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 16 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 39 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 16 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 3 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11916 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 6
CNews FORUM Кейсы 149 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Infosecurity - выставка 63 2
VMworld 29 2
CeBIT 461 2
CNews AWARDS - награда 437 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Oracle OpenWorld 65 1
Fortinet Security Day 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
День знаний - 1 сентября 30 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
Показать еще