Microsoft Active Directory Microsoft AD Microsoft Active Directory Rights Management Services Microsoft Active Directory RMS Microsoft ADUC Microsoft Active Directory Users and Computers

«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно ьютерах пользователей и др. На сегодня самая распространенная реализация — это групповые политики в Microsoft Active Directory — проприетарная реализация службы каталогов, основанная на протоко

ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» Группа компаний Softline разработала для авиакомпании «Якутия» план резервного копирования и аварийного восстановления инфраструктуры Active Directory. Также инженеры Softline провели для клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, по итогам выполненных работ авиакомпания сможет использовать

Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика Для их удобства ОС снабдили полноценной графической средой и инструментами управления. В зависимости от цели использования ОС, при установке можно выбрать профиль: «Офисный сервер», «Сервер Samba DC (контроллер домена)», «Рабочая станция» (для оснащения рабочего места администратора), «Минимальная установка». Также есть возможность оснастить рабочее место разработчика, выбрав во время устан

MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы gies загружены новые правила обнаружения атак. Апдейты получили четыре пакета экспертизы: «Атаки на Microsoft Active Directory», «Тактики „Повышение привилегий“ и „Организация управления“ (MITR

Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч Беда с паролями в МВД Пароль от каждой пятой учетной записи сотрудников Министерства внутренних дел США в Active Directory легко поддается взлому путем перебора, следует из отчета Управления Генерального инспектора МВД США, составленного по результатам аудита безопасности инфраструктуры ведомства.

Softline помогла «Север авто» повысить безопасность ИТ-инфраструктуры Softline провела обследование инфраструктуры Windows Active Directory для компании «Север авто» на соответствие лучшим мировым практикам,

ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux Pragmatic Tools осуществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает си

Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro и Astra Linux Directory Pro могут мигрировать организационную структуру, учетные записи и группы из Microsoft Active Directory. Добавлена в новую версию также поддержка синхронизации статуса уч

Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест» Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образо

Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов ожность предотвращать несанкционированный доступ к сервисам и данным кластеров. Теперь достаточно включить Kerberos-авторизацию для всех компонентов, которая позволит хранить авторизационные данные в Active Directory. Благодаря релизу конечные пользователи при обращении к данным смогут защитить свою конфиденциальную информацию. Совместно с системой управления групповыми политиками безопасно

Microsoft бьет тревогу. В Active Directory нашлись бреши для захвата контроля над доменом Windows Используйте комбинацию Корпорация Microsoft разослала предупреждение о двух серьезных уязвимостях в Active Directory, комбинация которых может быть использована для захвата контроля над доменом

Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

Dataline запустила облачный Active Directory Dataline предложит клиентам службу каталогов Active Directory для организации единого входа в ИТ-системы как облачный сервис (ADaaS). Облачная модель предоставления Active Directory помогает компаниям оптимизировать затраты на адми

Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномальную активность пользователей в Microsoft Active Directory В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, который позволяет выявлять аномалии в активности пользователей в Microsoft Active Directory. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Positive Technologies. Такие активности внутри сети могут свидетельствовать о развитии атаки на ИТ-инфраструктуру организации

Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory сию только одним приложением. Например, с помощью PAM можно дать доступ только к консоли управления Microsoft Active Directory, SQL Server Management Studio или 1С. Ещё одним нововведением стал

Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1 а стороне сервера по протоколу SMB. Active Directory Server: NAS-сервер Synology можно превратить в контроллер домена и оптимизировать обслуживание IT-ресурсов, создав политику автоматической у

Облачная платформа Gemalto интегрируется с сервисами Microsoft AD FS о учетной записи Microsoft. Платформа Protiva IDConfirm от Gemalto теперь интегрируется с сервисами Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS), позволяя идентифицировать корпоративн

Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi Компания Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi. Как результат, заказчик получил возможность привести ИТ-систему организации в соответствие требованиям общепринятых стандартов и оптимизировать процесс адми

Comparex модернизировал службу каталогов в Правительстве Магаданской области Компания Comparex завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Правительстве Магаданской области. В ходе проекта была модернизи

SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft n Service (SAS) теперь полностью интегрирован с службами федерации Microsoft Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services (AD FS). Благодаря этому крупные предприятия и компании

«Линзмастер» контролирует изменения в Active Directory при помощи решений Netwrix Компания Netwrix объявила о завершении проекта по внедрению решения Netwrix Auditor — Active Directory для компании «Линзмастер». Система позволяет осуществлять контроль изменений в Active Directory и групповых политиках, оперативно реагировать на инциденты информационной

Вышел Acronis Backup & Recovery 11.5 для СМБ с поддержкой Active Directory комплексную защиту ИТ-инфраструктуры СМБ во всех средах и на всех платформах. Добавленная поддержка Microsoft Active Directory защищает «каркас» всей системы, поскольку десятки тысяч ключевых п

Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac способом — из оснастки DeviceLock в редакторе групповых политик Group Policy Management Console для Microsoft Active Directory. «Выпуская новую версию DeviceLock, мы ставили перед собой цель по

Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики» кты в области обеспечения информационной безопасности ресурсов и бизнес-процессов. Служба каталогов Microsoft Active Directory представляет собой распределенную базу данных, содержащую все объе

Softline настроила службу каталога Microsoft Active Directory в «Эй-Пи Трейд» Компания Softline завершила настройку службы каталога Microsoft Active Directory в компании «Эй-Пи Трейд». Реализация проекта позволила решить ряд

«АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек» Компания «АйТи» завершила модернизацию службы каталогов Microsoft Active Directory в Центре внедрения «Протек». В ходе проекта была развернута стабил

«Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь» Компания «Энвижн Груп» сообщила о завершении внедрения службы каталогов Microsoft Active Directory, объединившей порядка 20 тыс. рабочих станций генеральной дирекции

«Ампир-Декор» защитилась от утечек данных с помощью Microsoft Windows Rights Management Services о интерьерного декора. В рамках проекта были выполнены работы по развертыванию технологии Microsoft Windows Rights Management Services (RMS), предназначенной для предотвращения несанкционирован

АМИ модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Зори-Машпроекта» Компания АМИ успешно завершила проект по интеграции доменов Microsoft Active Directory для ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», разработчика и изготовителя газотурб

«Ай-Теко» выиграла конкурс на внедрение службы единого каталога на базе Microsoft Active Directory в МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования объявил итоги открытого конкурса на выполнение технологических работ по внедрению службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory и расширенной поддержке установленного программного обеспечения Microsoft. На участие в тендере поступили две заявки – от компаний «Синктел» и «Ай-Теко», которые, по