«Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux

«Группа Астра» и ГК МДИС, разработчик программного обеспечения Granulex, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали коммерческий директор ГК МДИС Лариса Дыдыкина и коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение предусматривает тесную интеграцию решений для управления службой каталога и совместную реализацию проектов в сфере ИТ-импортозамещения. Специалисты «Группы Астра» и ГК МДИС займутся комплексным внедрением решений ALD Pro и Granulex Recovery. Вендоры гарантируют полную совместимость текущих и будущих версий продуктов, а также разработку архитектуры, обеспечивающей максимальную функциональность, безопасность и удобство для пользователей.

Совместное решение позволяет сравнивать текущее состояние каталога с резервной копией и выборочно восстанавливать отдельные записи и атрибуты, что эффективнее полного восстановления LDAP-каталога из резервной копии. Комплексное внедрение решений ALD Pro и Granulex Recovery упрощает как первичную миграцию из Microsoft AD, так и последующее управление каталогом в процессе эксплуатации.

Интеграция ALD Pro и Granulex позволяет крупным компаниям снизить затраты на обеспечение отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, обеспечить стабильный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам, сократить потребность в персонале для эксплуатации службы каталога и минимизировать последствия кибератак и различных сбоев в инфраструктуре.

«Совместное решение Granulex и ALD Pro — это не просто технологический альянс, а реальная выгода для бизнеса. В крупных компаниях каталоги содержат сотни тысяч объектов, и полное восстановление после сбоя может парализовать работу на часы или даже дни. Это приводит к огромным потерям времени и ресурсов. Однако с переходом на отечественные операционные системы потребность в решениях с гранулярным восстановлением будет только расти. Такие инструменты позволяют быстро устранить проблему, вернуть нужные данные локально и не останавливать работу компании. Наша задача – создавать специализированные решения для ИТ-администраторов, чтобы снизить убытки от простоев и упущенных возможностей», — отметила Лариса Дыдыкина, коммерческий директор ГК МДИС.

«Объединение ALD Pro и Granulex Recovery — это мощное комплексное решение для обеспечения надежной работы критически важной ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что унификация стандартов и создание экосистем отечественных разработок помогут преодолеть барьеры импортозамещения и повысить доверие к российскому ПО. Для владельцев ИТ-инфраструктур – ведомств и корпораций – это шаг к независимости, надежности и уверенности в завтрашнем дне», — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».