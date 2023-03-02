ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия»

Группа компаний Softline разработала для авиакомпании «Якутия» план резервного копирования и аварийного восстановления инфраструктуры Active Directory. Также инженеры Softline провели для клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, по итогам выполненных работ авиакомпания сможет использовать разработанную методологию, включающую подробные пошаговые инструкции для каждого из рассмотренных сценариев отказа, и тем самым управлять рисками непрерывности бизнеса. Работы были проведены в рамках комплексной услуги – «Премьер сервисы» Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Авиакомпания «Якутия» была создана в 2002 г. по указу президента Республики Саха (Якутия). Основной вид деятельности предприятия – транспортные авиаперевозки пассажиров и грузов.

В связи с геораспределенной инфраструктурой компания была заинтересована в методологии, которая бы позволила организовать надежное управление непрерывностью бизнеса. В частности, компании требовался подробный план резервного копирования и восстановления службы каталогов Microsoft в случае возникновения какого-либо инцидента. Авиакомпания уже дважды решала свои задачи с помощью «Премьер сервисов» Softline – инженеры Softline выполнили миграцию почтовой системы Microsoft Exchange Server, а также провели обследование Active Directory. Было решено снова обратиться к ведущему поставщику ИТ-решений и сервисов.

Сегодня ГК Softline является единственной компанией в России, которая предоставляет услугу по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Работы в рамках «Премьер сервисов» проводятся с целью снижения рисков для бизнеса, связанных с использованием информационных технологий.

«Команда Softline разработала системный подход к созданию стратегий восстановления, который обеспечивает учет специфики данной инфраструктуры и существующей административной политики. С помощью специализированного ПО Softline Assessment мы собираем данные о состоянии инфраструктуры компании. Таким образом, за максимально короткий срок мы получаем полную аналитику о состоянии инфраструктуры. Далее уже на территории заказчика мы в течение пяти дней работаем на его сайте и в непосредственном контакте с его специалистами. В песочнице, которая имитирует реальную боевую инфраструктуру клиента, мы отрабатываем все процедуры по аварийному восстановлению Active Directory c нуля. При этом мы проверяем несколько сценариев сбоя, потому что мы не знаем, какой из них может произойти в реальной жизни, и далее уже для каждого сценария мы подготавливаем пошаговую инструкцию для восстановления системы», – сказал Александр Храмов, руководитель направления развития бизнеса «Премьер сервисов» ГК Softline.

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«Работая с ГК Softline уже в третий раз, мы хотим отметить высокое качество сервиса, начиная от подготовки к работам и заканчивая итоговым результатом. Все работы выполнялись точно в срок, несмотря на то, что их объем внушителен. Команда работала в комфортном нам темпе, а главное – каждый раз мы получали требуемый результат. В итоге мы получили подробные пошаговые инструкции по восстановлению критической инфраструктуры Active Directory для каждого из рассмотренных сценариев отказа, а также паспорт системы, описывающий настройки выбранной технологии. Важно то, что рекомендации по стратегии резервного копирования и аварийного восстановления мы смогли сразу же отработать на практике», – отметил Игорь Петровский, начальник информационно-технологического отдела авиакомпании «Якутия».

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ГК Softline —поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.