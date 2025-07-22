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Петровский Игорь
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра» 1
|02.03.2023
|ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» 1
Петровский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24959 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2186 1
|Softline - Софтлайн 3049 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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