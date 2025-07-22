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Петровский Игорь


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра» 1
02.03.2023 ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Петровский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24959 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2186 1
Softline - Софтлайн 3049 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 4 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 158 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1007 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2121 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 279 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Softline - Премьер сервисы 20 1
Softline Assessment 7 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Храмов Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 954 1
Паспорт - Паспортные данные 2628 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1457 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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