Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра»

«Группа Астра» продолжает расширять присутствие в одной из важнейших отраслей экономики — авиации. В 2023 г. она заключила соглашение с авиакомпанией «Аврора», в 2024 г. стала партнером «Аэрофлота», а в 2025 г. сообщила о внедрении своего софта в аэропорте-миллионнике в Иркутске. Теперь к числу его клиентов присоединился ключевой авиаперевозчик Республики Саха (Якутия). Авиакомпания «Якутия» подписала соглашение о поставке лицензий на ОС Astra Linux для рабочих станций и серверов, службу каталога ALD Pro, почтовый сервер RuPost и платформу виртуализации Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

По объему пассажирских и грузовых перевозок заказчик входит в двадцатку крупнейших в стране. Его регулярные и чартерные рейсы охватывают не только весь свой регион, но и другие города Дальневосточного и центральных федеральных округов, СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Основные аэропорты базирования находятся в Якутске, Москве и Нерюнгри, а представительства открыты в 20 городах России и за границей.

Главными критериями при поиске импортозамещенного софта стали стабильность, высокий уровень безопасности, доступ к обучению и услугам поддержки от разработчика. Из представленных на рынке вариантов специалисты авиакомпании выбрали продукты «Группы Астра», так как они соответствуют их потребностям и уже зарекомендовали себя в качестве производительной, функциональной и надежной замены для импортных технологий.

На сегодня сотрудники «Якутии» завершили пилотное тестирование платформ и начали их внедрение. Все работы они реализуют сами при поддержке команды экспертов вендора.

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
Цифровизация

«Инфраструктура авиакомпании «Якутия», как и многих других предприятий в этой отрасли, полагалась на решения Microsoft, после чьего ухода c рынка России продление лицензий стало невозможным. Отрадно, что внутренний производитель инфраструктурного ПО в лице «Группы Астра» оперативно отреагировал и нарастил ресурс для покрытия данной проблемы, поэтому в ходе предстоящей миграции мы также инициировали работу с вендорами производственных систем гражданской авиации о замене стэка на отечественные решения с учетом реалий и выбранного вектора в пользу инфраструктуры «Группы Астра», — отметил Игорь Петровский, начальник ИТО АО «Авиакомпания «Якутия»».

«Мы рассчитываем, что в результате миграции авиакомпания обеспечит бесперебойную работу своих сервисов, повысит их эффективность и уровень удовлетворенности клиентов. Программные продукты «Группы Астра» не только соответствуют мировым стандартам качества и безопасности, но и имеют широкие возможности для интеграции с ИТ-системами, которые уже используют предприятия из самых разных отраслей. Кроме того, опытные специалисты нашей службы поддержки предоставляют полный цикл услуг сопровождения на всех этапах жизненного цикла ПО, так что есть все основания ожидать, что его внедрение и дальнейшая эксплуатация будут для заказчика комфортными», — сказала Марина Белкина, руководитель направления по развитию Дальнего Востока «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще