Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра»

«Группа Астра» продолжает расширять присутствие в одной из важнейших отраслей экономики — авиации. В 2023 г. она заключила соглашение с авиакомпанией «Аврора», в 2024 г. стала партнером «Аэрофлота», а в 2025 г. сообщила о внедрении своего софта в аэропорте-миллионнике в Иркутске. Теперь к числу его клиентов присоединился ключевой авиаперевозчик Республики Саха (Якутия). Авиакомпания «Якутия» подписала соглашение о поставке лицензий на ОС Astra Linux для рабочих станций и серверов, службу каталога ALD Pro, почтовый сервер RuPost и платформу виртуализации Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

По объему пассажирских и грузовых перевозок заказчик входит в двадцатку крупнейших в стране. Его регулярные и чартерные рейсы охватывают не только весь свой регион, но и другие города Дальневосточного и центральных федеральных округов, СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Основные аэропорты базирования находятся в Якутске, Москве и Нерюнгри, а представительства открыты в 20 городах России и за границей.

Главными критериями при поиске импортозамещенного софта стали стабильность, высокий уровень безопасности, доступ к обучению и услугам поддержки от разработчика. Из представленных на рынке вариантов специалисты авиакомпании выбрали продукты «Группы Астра», так как они соответствуют их потребностям и уже зарекомендовали себя в качестве производительной, функциональной и надежной замены для импортных технологий.

На сегодня сотрудники «Якутии» завершили пилотное тестирование платформ и начали их внедрение. Все работы они реализуют сами при поддержке команды экспертов вендора.

«Инфраструктура авиакомпании «Якутия», как и многих других предприятий в этой отрасли, полагалась на решения Microsoft, после чьего ухода c рынка России продление лицензий стало невозможным. Отрадно, что внутренний производитель инфраструктурного ПО в лице «Группы Астра» оперативно отреагировал и нарастил ресурс для покрытия данной проблемы, поэтому в ходе предстоящей миграции мы также инициировали работу с вендорами производственных систем гражданской авиации о замене стэка на отечественные решения с учетом реалий и выбранного вектора в пользу инфраструктуры «Группы Астра», — отметил Игорь Петровский, начальник ИТО АО «Авиакомпания «Якутия»».

«Мы рассчитываем, что в результате миграции авиакомпания обеспечит бесперебойную работу своих сервисов, повысит их эффективность и уровень удовлетворенности клиентов. Программные продукты «Группы Астра» не только соответствуют мировым стандартам качества и безопасности, но и имеют широкие возможности для интеграции с ИТ-системами, которые уже используют предприятия из самых разных отраслей. Кроме того, опытные специалисты нашей службы поддержки предоставляют полный цикл услуг сопровождения на всех этапах жизненного цикла ПО, так что есть все основания ожидать, что его внедрение и дальнейшая эксплуатация будут для заказчика комфортными», — сказала Марина Белкина, руководитель направления по развитию Дальнего Востока «Группы Астра».