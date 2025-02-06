Pragmatic Tools Migrator совместим с «Альт Доменом»

Российские разработчики Pragmatic Tools и «Базальт СПО» подтвердили интеграцию Pragmatic Tools Migrator, решения для миграции корпоративных каталогов из Microsoft Active Directory, с программным комплексом «Альт Домен». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Решение «Альт Домен» для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети заменяет зарубежные аналоги, поддерживая интеграцию с MS Active Directory без изменения структуры домена. «Альт Домен» обеспечивает применение групповых политик и управление объектами домена.

Миграция корпоративных каталогов и адаптация инфраструктуры под отечественные системы — сложный процесс, требующий надежных и проверенных инструментов.

Совместимость программного комплекса «Альт Домен» и Pragmatic Tools Migrator позволит заказчикам сократить затраты времени и сохранить привычную структуру управления при переносе корпоративных каталогов на российские операционные системы.

Pragmatic Tools Migrator обеспечивает безопасный автоматизированный перенос корпоративных каталогов с зарубежных платформ, включая Microsoft Active Directory, на российские аналоги.

Сооснователь Pragmatic Tools Андрей Арефьев: «Продукт решает одну из ключевых задач цифровой трансформации: безопасную и бесшовную миграцию данных. Pragmatic Tools Migrator позволяет предприятиям сохранять целостность данных и привычные бизнес-процессы, одновременно создавая основу для долгосрочной технологической независимости».

Инструмент учитывает особенности структуры домена, поддерживаемой «Альт Доменом», и обеспечивает сосуществование нескольких корпоративных каталогов в процессе перехода на отечественные решения.