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Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0

Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации виртуальных рабочих столов. Релиз включает в себя: архитектурные улучшения Space Disp; возможность выгрузки событий во внешние системы логирования, в формате CEF, для платформы мониторинга и контроля инцидентов ArcSight; реализацию управления пулом физических машин; оптимизацию подсистем регистрации и безопасности; апгрейд управления парольными политиками; режим стойкости паролей «Усиленный»; разработку — Space Agent PC 1.3, для установки на физический ПК; интеграцию с ADFS и оптимизацию графического Web-интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Архитектурные улучшения Space Disp.

Завершен переход к кластерной архитектуре Space Disp. Отключен способ установки Space Disp, как единственного экземпляра, без возможности создания дополнительных экземпляров. Такое решение позволяет двигаться в сторону гибкости использования различных вариантов масштабирования инфраструктуры и предоставляет возможность реализации отказоустойчивой схемы диспетчера.

Реализована возможность выгрузки событий во внешние системы логирования, в формате CEF, для платформы мониторинга и контроля инцидентов ArcSight.

Возможность выгрузки событий во внешние системы, такие как ArcSight, позволят дополнительно обеспечить информационную безопасность Space Disp. Такие системы позволяют в автоматизированном режиме анализировать регистрируемые события с целью выявления потенциальных инцидентов ИБ.

Реализовано управление пулом физических машин.

Функционал предоставляет возможность подключения к группе физических машин и решает задачи управления рабочими столами удаленных машин, работающих вне инфраструктуры виртуализации, под операционной системой Astra Linux.

Оптимизирована подсистема безопасности путем добавления взаимодействия с технологиями единого входа и двухфакторной аутентификации (SSO, ADFS) в Space Disp и обеспечением безопасности функционала обмена данными в Space Client.

«В рамках релиза проделана сложная комплексная работа по обеспечению безопасности и эффективности функционала Space Disp. Помимо этого, главным отличием релиза от предыдущих является изменение архитектурных особенностей Space Disp, которые направили вектор развития в сторону повышения производительности и предоставлению обновленных вариантов масштабирования инфраструктуры с использованием экосистемы Space VDI. С обновленными схемами масштабирования можно ознакомиться на страницах нашей документации», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI, «Даком М».

Доработано управление парольными политиками, реализован режим стойкости паролей «Усиленный».

Новый функционал обязательной смены временных паролей позволяет усилить конфиденциальность данных, а сложность этих паролей теперь контролируется уровнями стойкости от «слабого уровня» до «усиленного». Помимо этого новые роли пользователей, такие как аудиторы, предоставляют возможность контроля за действиями пользователей и не имеют возможности вносить изменения.

Разработан Space Agent PC 1.3, для установки на физический ПК.

Space Agent PC 1.3 — программный отделяемый модуль, который обеспечивает поддержку проприетарных протоколов доступа и оптимизацию взаимодействия Space Client с физическими машинами.

Осуществлена интеграция с ADFS

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ADFS позволяют компаниям управлять своими собственными инфраструктурами идентификации и применять для доступа к приложениям, службам или ресурсам аутентификацию по запросу. Задача ADFS выдавать цифровые удостоверения на основании успешной аутентификации в Active Directory (службы каталогов ОС Windows Server). Эти выданные удостоверения будут является достаточным основанием для успешной аутентификации и авторизации для Space Disp и Space Client.

Оптимизирован графический Web-интерфейс: путем доработки шрифтов и подбором оптимальных цветов под светлую и темную темы, мы улучшили читаемость, разборчивость и адаптивность.

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ООО «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и исследовательский (R&D) центр, создающий инновационные решения на основе облачных технологий для построения распределенных инфраструктур коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

Space — это марка линейки решений, разрабатываемых компанией «Даком М». Среди них — облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных, а также Space VDI — решение для организации виртуальных рабочих столов.

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