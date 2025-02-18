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МСК Групп Даком М Space Dispatcher VDI-брокер


Space Dispatcher предназначен для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.


18.02.2025 «Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0 2
09.12.2024 «Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 2
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4 1
08.02.2024 Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 1
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 66 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 3
Nvidia Corp 3508 2
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Getmobit - Гетмобит 32 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1463 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6130 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2677 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16194 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 321 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1692 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 896 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3767 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1256 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1547 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 28 8
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 52 7
МСК Групп - Даком М - Space Client 11 6
Apple macOS 2074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 3
Linux OS 10013 2
Microsoft Windows 15719 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 1
Getmobit GM-Box 13 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Getmobit GM Smart System 10 1
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 8 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 326 1
Linux - Debian GNU 473 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 200 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Docker - Платформа распределённых приложений 339 1
Autodesk AutoCAD 337 1
ALMI AlterOS 95 1
2Test Профишкаф 1 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
Белов Руслан 6 4
Мензовитый Алексей 15 2
Тараканов Дмитрий 51 1
Агеев Денис 35 1
Шлыкова Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 2
Аудит - аудиторский услуги 2685 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Энергетика - Energy - Energetically 5109 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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