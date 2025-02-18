МСК Групп Даком М Space Dispatcher VDI-брокер
Space Dispatcher предназначен для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
|Белов Руслан 6 4
|Мензовитый Алексей 15 2
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Агеев Денис 35 1
|Шлыкова Людмила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
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