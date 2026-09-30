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Шлыкова Людмила

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Российские компании смогут использовать ОС «Альт» на рабочей станции «Гигант» 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шлыкова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 154 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1399 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1922 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33893 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 110 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 309 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 121 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 52 1
МСК Групп - Даком М - Space Client 25 1
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 12 1
Мензовитый Алексей 28 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19749 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Энергетика - Energy - Energetically 5954 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11954 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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