Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт»

Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экосистемы виртуализации Space с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М».

В ходе испытаний была проверена корректность работы облачной платформы SpaceVM, а также ПО для организации виртуальных рабочих столов Space VDI, Space Dispatcher и Space Client с ОС «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Рабочая станция К» 10 и «Альт Образование» 10. По результатам оформлены сертификаты совместимости продуктов.

«Операционные системы «Альт» разработаны российским вендором «Базальт СПО» и входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволяет применять их совместно со SpaceVM в государственных учреждениях и коммерческих организациях для создания защищенных информационных систем, развернуть полноценное частное облако в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами, снизить расходы на ЦОД», — отметила Людмила Шлыкова, старший менеджер службы обеспечения совместимости обособленного подразделения «Санкт-Петербургский инженерный отдел».

Теперь предприятия могут использовать все преимущества отечественной системы виртуализации Space и решения для организации виртуальных рабочих столов Space VDI с операционными системами «Альт», которые зарекомендовали себя высоким уровнем безопасности, стабильности и совместимости с российским программным обеспечением.

Это особенно актуально, с учетом того, что за последние два года вендорская поддержка зарубежных ИТ-продуктов в России, упала до 14%.

«Система виртуализации SpaceVM создана с целью обеспечения максимальной эффективности использования вычислительных ресурсов и упрощения перехода на отечественное программное обеспечение. В рамках развития продукта компания активно сотрудничает с «Базальт СПО» — разработчиком операционных систем «Альт», что позволяет обеспечить совместимость и надежность работы наших продуктов. Мы уверены, что подтверждение совместимости продуктов экосистемы виртуализации Space и операционных систем семейства «Альт» станет стимулом для дальнейшего развития отечественного IT-сектора и укрепления технологической независимости страны», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, ООО «ДАКОМ М».

По оценкам экспертов, через один-два года доля отечественных ИТ-решений в крупных российских компаниях составит 75%. Такие высокие темпы обусловлены законодательством: с 1 января 2025 г. вступает в силу запрет на использование зарубежного программного обеспечения. Этот запрет коснется многих отраслей: здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковского и финансового секторов и др.

Чтобы заказчики могли максимально плавно и безболезненно осуществить такой переход, российские ИТ-компании находятся в постоянном взаимодействии и поиске новых путей развития своих продуктов, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны.

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ООО «ДАКОМ М» — российский разработчик программного обеспечения и исследовательский (R&D) центр, создающий инновационные решения на основе облачных технологий для построения распределенных инфраструктур коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

Space — это марка линейки решений, разрабатываемых компанией «ДАКОМ М». Среди них — облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных, а также Space VDI — решение для организации виртуальных рабочих столов.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.