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Состоялся релиз Space VDI 5.4

Компания «Даком М» сообщила о релизе своего продукта — решения для организации виртуальных рабочих столов Space VDI версии 5.4. Этот выпуск включает в себя ряд усовершенствований, направленных на обеспечение масштабируемости и отказоустойчивости важного компонента системы — шлюза безопасности Space Gateway, повышение общей стабильность работы Space Dispatcher, оптимизацию других значимых инструментов и функционала платформы, а также выпуск клиента Space Client под macOS.

В Space VDI 5.4 реализованы следующие улучшения: появились новые решения для масштабирования и отказоустойчивости шлюза безопасности — Space Gateway 1.4. Благодаря использованию виртуального IP-адреса и балансировщика нагрузки шлюз может быть запущен на нескольких хост-машинах, объединенных одним виртуальным IP адресом. Все запросы от диспетчера и клиента обрабатываются через балансировщик и публичный IP адрес шлюза. Запрос, пришедший на хост, за которым закреплен публичный адрес, автоматически балансируются на случайный хост-шлюз. Данное решение уменьшит влияние отказов в обеспечении бесперебойного подключения к рабочим столам; доработан механизм конфигурации шлюза безопасности. Улучшен пользовательский опыт — доработка обеспечивает возможность настройки необходимых параметров Space Gateway напрямую из диспетчера и с использованием командного интерфейса строки (Space VDI CLI); повышена общая стабильность работы Space Dispatcher. Проработаны внутренние механизмы взаимодействия контейнеров Space Dispatcher, которые могут повлиять на общую стабильность системы; доработаны механизмы предвалидации и валидации форм в веб-интерфейсе. Обновление позволяет ограничить пользователей от лишних шагов на этапах настройки подсистем Space Dispatcher путем информирования об ошибках. Переработан внутренний механизм вывода ошибок; дработаны тексты ошибок/предупреждений. Пересмотрены основные тексты вывода ограничений на этапах предвалидации; выполнено обновление библиотек компонентов (Space Agent PC 1.4, glint-launcher и другие). Комплекс Space Agent PC 1.4 и GLINT server получили обновления и распространение в виде монолитных сборок; обновлен механизм подготовки ВМ (ввод в домен, задание hostname) для SpaceVM 6.4. Улучшена интеграция путем переработки механизмов передачи данных до SpaceVM; новый графический интерфейс клиента. Выпуск клиента под macOS. В рамках версии клиента под macOS представлена новая версия интерфейса Space Client с дополнительным режимом, который ограничивает у пользователей возможность изменять настройки, влияющие на внутренние механизмы взаимодействия клиента в общей инфраструктуре. Также упрощены способы подключения к рабочим местам и применен общий для всей экосистемы Space внешний вид.

«Мы рады представить новую версию Space VDI 5.4, в которой особое внимание было уделено улучшению масштабируемости и отказоустойчивости шлюза безопасности Space Gateway. Это критически важный компонент системы, обеспечивающий защиту данных и контроль доступа к виртуальным ресурсам. Кроме того, мы усовершенствовали механизм конфигурации шлюза, что должно облегчить работу администраторов и повысить общую эффективность использования системы. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были не только функциональными, но и надежными, и эта версия — еще один шаг в данном направлении», — отметил Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

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