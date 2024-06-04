Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М»

Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализованы важные обновления и улучшения, направленные на повышение эффективности работы и улучшение пользовательского опыта.

В Space Dispatcher 5.5.0 реализовано отображение статуса FreeGRID на контроллере. Эта функция позволяет отслеживать активность проприетарной технологии компании «Даком М» – FreeGRID (аппаратное ускорение видеокарты NVidia для нескольких виртуальных машин одновременно, без лицензий) на серверах SpaceVM, с которыми взаимодействует Space Dispatcher.

В новой версии диспетчера появилась возможность поиска в форме назначения пользователя в пул физических машин. Это упрощает процесс назначения пользователей для организации пулов физических машин.

Также для пользователей стало доступно отображение единиц измерения для настроек параметров сессии. Теперь параметры сессий, такие как «Период жизни токена» и «Время до завершения неактивной сессии», имеют единицы измерения интервала времени.

Поиск виртуальных машин в больших списках данных теперь становится легче благодаря появлению строки поиска в списке ВМ и шаблонов ВМ при создании пула.

Настройка SMTP-сервера без аутентификации упрощает настройку сервера электронной почты для случаев, когда аутентификация не требуется.

В Space Dispatcher 5.5.0 добавлены новые пункты настройки для шлюза 1.5, которые будут применяться ко всем экземплярам Space Gateway.

Отключено автоматическое назначение ФМ в пуле физических машин. Теперь пользователи могут назначать только те физические машины, которые закреплены за ними вручную.

«Мы ставим в приоритет поддержку российского бизнеса, используя собственные уникальные технологии и мощный штат разработчиков, который постоянно расширяется и пополняется лучшими специалистами в отрасли. Компания активно работает над созданием инноваций, которые позволяют оптимизировать процессы управления виртуальными рабочими местами, обеспечивая тем самым высокую эффективность и удобство использования VDI. Мы также активно работаем над обеспечением санкционной устойчивости для российского бизнеса. Доступная теперь проприетарная технология FreeGRID, разработанная нашей компанией, является отличным решением для заказчиков, столкнувшихся с санкционными ограничениями при работе с картами NVidia», – сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».