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Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space

«Группа Астра» и российский разработчик решений для виртуализации «Даком М» завершили тестирование совместимости ОС Astra Linux 1.7 и продуктов линейки Space, предназначенных для создания и применения виртуальных инфраструктур.

После серии испытаний специалисты удостоверились, что SpaceVM 6.3.1, Space Client 2.1.3 и Space Dispatcher 5.2.1.1 корректно работают под ОС Astra Linux Special Edition, при этом обеспечиваются оптимальное использование ресурсов и высокая производительность виртуальных машин. Проверки затронули весь функционал ПО, в том числе защитные механизмы ОС: мандатное управление доступом, контроль целостности и замкнутую программную среду. Все тесты завершились успешно, работоспособность и надежность программного стека была официально подтверждена сертификатами, выданными в рамках программы технологического сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra.

В экосистему Space входят платформа SpaceVM, на которой можно выстроить виртуальную инфраструктуру и развернуть полноценное частное облако с инструментарием для автоматизации и оркестрации работы сервисов, а также комплекс Space VDI, включающий диспетчер подключений виртуальных рабочих столов Space Dispatcher и собственный клиент подключения к инфраструктуре Space Client. В качестве преимуществ своих решений производитель выделяет функциональность, гибкость, простоту в применении и поддержку различных ОС. Пользователи могут легко создавать и администрировать виртуальные машины, а также подключаться к виртуальным рабочим столам со своих устройств на базе Windows, Linux и macOS. Как и Astra Linux Special Edition, ПО SpaceVM и Space VDI включено в реестр Минцифры.

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«Мы рады сообщить о подтверждении совместимости продуктов экосистемы виртуализации Space с такой важной ОС, как Astra Linux Special Edition. Это еще один шаг в сторону создания надежного и стабильного отечественного программного обеспечения. Мы продолжим работать над улучшением наших продуктов, чтобы полностью соответствовать запросам наших клиентов», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, «Даком М».

«Средства виртуализации очень востребованы: с их помощью любая компания может существенно увеличить свою эффективность и вместе с тем оптимизировать расходы на создание и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Сейчас организации активно переходят на ОС Astra Linux, и одна из наших ключевых задач состоит в том, чтобы после миграции клиентам были в полной мере доступны все функциональные возможности продуктов, которые требуются для их бизнес-процессов, и чем шире будет экосистема программных и аппаратных решений, корректно работающих в связке с нашей платформой, тем лучше. Мы благодарны специалистам «Даком М» и другим коллегам по отрасли за конструктивное сотрудничество: вместе мы можем быстро насытить рынок технологиями, которые нужны для развития экономики», — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

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