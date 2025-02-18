«Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0

Вышел обновленный Space VDI с рядом улучшений. В новой версии реализован мониторинг состояния туннелирования шлюза и модернизирован механизм конкурентного управления портами подключения. Добавлена поддержка агента Space Agent PC-2 и службы glint-launcher-2. Внедрены механизмы выгрузки событий и централизованного управления настройками мониторов Space Client. Апробировано решение для узлов диспетчера в L2-сетях с MTU, отличным от 1500, и модернизированы скрипты установки и обновления Space Disp. Также внедрена политика соответствия версий компонентов Space VDI и проведено глобальное обновление документации. Об этом CNews сообщили представители компании «Даком М».

Одним из важнейших нововведений в Space VDI 5.7.0 является реализация мониторинга состояния туннелирования шлюза, что позволяет администраторам оперативно отслеживать и управлять внешними подключениями. Модернизированный механизм конкурентного управления портами подключения теперь использует динамическое выделение портов, что повышает гибкость и производительность системы. Также добавлена поддержка обновленного агента физических машин Space Agent PC-2 и службы glint-launcher-2, что расширяет возможности пользователей и улучшает интеграцию с существующими компонентами.

Важным аспектом обновления является реализация механизма выгрузки событий, который позволяет сохранять данные БД на диск и выгружать в виде таблиц их содержимое в панели администратора. Это упрощает администрирование и мониторинг системы. Кроме того, разработаны новые скрипты установки и обновления Space Disp для работы компонентов выгрузки событий, что делает процесс обновления более простым и удобным.

Space VDI 5.7.0 также вводит политику соответствия версий компонентов, что обеспечивает стабильную работу всей инфраструктуры. Все версии компонентов Space VDI, таких как SpaceVM, Space Disp и Space Client, теперь должны быть совместимы друг с другом, что минимизирует вероятность ошибок и упрощает управление. В случае несовпадения версий пользователи будут получать предупреждения, что позволяет своевременно реагировать на изменения и поддерживать систему в актуальном состоянии.

Кроме того, в новой версии апробировано решение и разработана инструкция для работы узлов диспетчера в L2-сетях с MTU, отличным от 1500, что расширяет возможности сетевой интеграции. Модернизированы скрипты установки и обновления Space Disp для работы компонентов выгрузки событий.

Добавлены механизмы централизованного управления настройками мониторов Space Client, модернизирован механизм работы приложений RDS (одновременный запуск нескольких приложений RDS). Был расширен протокол доступа GLINT. Реализован экспериментальный функционал пулов приложений, который позволяет пользователям получать доступ к заранее назначенным приложениям без полноценного доступа к ОС, при этом подключение доступно только по протоколу GLINT к ОС Astra Linux.

Space VDI также получил глобальное обновление документации, что делает информацию о системе более доступной и понятной для пользователей. Новый раздел документации включает в себя подробные описания компонентов, их взаимодействия и релизный цикл, что способствует более глубокому пониманию возможностей системы.

Пользователи могут установить ПО Space Dispatcher 5.7.0 «с нуля» или обновиться с предыдущей версии 5.6.1, следуя рекомендациям по совместимости и порядку обновления компонентов. Для успешного обновления требуется полная совместимость всех компонентов экосистемы Space, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу системы.

«Обновление Space VDI 5.7.0 – это шаг к более эффективной и стабильной работе виртуальной инфраструктуры. Мы внедрили механизмы для повышения стабильности и управляемости системы, включая мониторинг туннелирования шлюза, динамическое управление портами и политику соответствия версий компонентов. Эти улучшения обеспечивают пользователям гибкость, надежность в работе, а также упрощают администрирование и интеграцию с инфраструктурой», – сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».