Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0

Компания «Даком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на повышении стабильности, управляемости и безопасности инфраструктуры, а также на упрощении администрирования крупных установок. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Главным технологическим новшеством Space VDI 6.0.0 стало появление возможности централизованного обновления компонентов. Теперь администраторы могут обновлять Space Agent VM, Space Agent VDI и Space Client на узлах с операционными системами Astra Linux SE 1.7.5 и 1.8.2, используя единый сценарий. Это решение сокращает время обслуживания инфраструктуры и снижает вероятность ошибок при обновлении. Кроме того, реализована установка и обновление Space Client с помощью локального сервера обновлений — это особенно удобно при работе с распределенными структурами и закрытыми контурами.

Изменения затронули и Space Dispatcher — ключевой компонент платформы, отвечающий за централизованное управление виртуальными пулами. Обеспечена поддержка работы Space Dispatcher на Astra Linux SE 1.8 в режиме защищенной программной среды (ЗПС), а общая стабильность и отзывчивость системы заметно выросли. В новой версии добавлена поддержка подключения службы каталогов ALD Pro, улучшен поиск пользователей при фильтрации событий и инцидентов безопасности, а также расширены возможности администрирования через Web-интерфейс. Теперь администратор может напрямую удалять физические машины из раздела «Ресурсы», добавлять и редактировать описания, а ключи интеграции скрываются по умолчанию для повышения безопасности. На стартовой странице интерфейса оптимизировано отображение событий и задач: они скрыты по умолчанию, но доступны по нажатию на значок в нижней панели. Для пользователей с ролью администратора безопасности добавлено отображение событий информационной безопасности.

Разработчики улучшили и внутренние механизмы работы диспетчера. Теперь система корректнее информирует о правилах именования виртуальных машин при их добавлении в домен Microsoft Active Directory, оптимизированы сценарии автовосстановления сервисов мультидиспетчера, а управление соединениями клиентов через шлюз безопасности стало более предсказуемым и надежным. Если ранее соединения закрывались при отключении от виртуальной машины, то теперь они завершаются только при разрыве связи с диспетчером. Это повысило устойчивость пользовательских сессий и снизило вероятность потери данных.

«Мы сделали важный шаг к полной автоматизации обслуживания VDI-инфраструктуры. Централизованное обновление — это не просто удобство, это новый уровень управляемости и предсказуемости. Теперь администраторы могут обновлять сотни машин по единым сценариям, минимизируя ручные операции и снижая риск ошибок», — отметил Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

Важное изменение коснулось протоколов подключения: в Space Dispatcher 6.0.0 прекращена поддержка SPICE, а все пулы, использовавшие этот протокол, автоматически переведены на GLINT — собственную разработку компании. GLINT обеспечивает более высокую производительность передачи данных и надежную защиту каналов связи. Пулы, у которых был выбран только SPICE, после обновления переводятся в статус SERVICE и требуют активации администратором.

Доработки внесены и в клиентскую часть платформы. Версия Space Client 3.7.2 получила полностью обновленный механизм установки и обновления: для возобновления отслеживания новых версий необходимо удалить клиент ниже версии 3.7.1 и установить заново по новой инструкции. Добавлена возможность запрета пользователю управлять питанием виртуальной машины, что повышает управляемость рабочих мест. Улучшена стабильность файлового буфера обмена, а также исправлены ошибки определения языка системы и перенаправления USB при сложных паролях.

Компонент Space Gateway в версии 1.7.0 также получил улучшения. Теперь он поддерживает работу с Astra Linux SE 1.8, ведет логирование попыток установки соединений, а не только их результатов, и включает расширенные механизмы сброса и автоматического восстановления соединений. Исправлены ошибки с кириллическими шрифтами и предотвращена возможность блокировки базы данных. При этом следует учитывать, что новая версия шлюза поддерживает использование только одного экземпляра в системе.

В обновлении Space VDI 6.0.0 устранен ряд ошибок, затрагивающих стабильность и безопасность: исправлены проблемы с идентификацией IP-адресов, удалением виртуальных машин из доменов, расхождениями в списках пользователей, обработкой доверенных сетей и синхронизацией с FreeIPA. Система стала более предсказуемой и удобной для администраторов.

При этом пользователям важно учитывать, что Space VDI 6.0.0 не имеет программной совместимости с GM Smart System. Для инфраструктур, использующих GM, рекомендуется применять версию Space Disp до 5.6.1. Также новая версия не поддерживает Astra Linux SE 1.8.2.8 и выше. Перед обновлением необходимо ознакомиться с матрицей совместимости компонентов и инструкцией централизованного обновления.

Для соответствия матрице совместимости в версии 6.0.0 требуется обновить Space Dispatcher, Space Client, Space Gateway и Space Agent VDI.