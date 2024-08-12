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Правительственный комплекс проводит импортозамещение MS AD в пользу ALD Pro

«Группа Астра» и «Ростелеком» сообщают о внедрении инструментария для управления объектами домена ALD Pro в один из контуров ИТ-инфраструктуры правительственного комплекса в «IQ-квартале», находящегося на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити». Обеспечение бесперебойной работы размещенных здесь федеральных органов власти имеет критический приоритет. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Импортозамещение MS AD на ALD Pro затрагивает информационные системы и ресурсы нескольких ведомств, которые уже частично находились под управлением сертифицированной ОС Astra Linux.

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В ходе работ эксперты выполнили развертывание продукта в одном из контуров ИТ-инфраструктуры правительственного комплекса, провели миграцию учетных записей пользователей из MS AD. После проведенных испытаний ALD Pro в ИТ-инфраструктуре правительственного комплекса, специалисты оказывают привилегированную техническую поддержку от «Группы Астра» и оперативно реагируют на возникающие вопросы, связанные с совместимостью используемого прикладного ПО. «Группа Астра» на постоянной основе проводят обучение для сотрудников «Ростелекома».

«Мы благодарны нашим заказчикам за доверие и коллегам из «Ростелекома» за активное сотрудничество. Вместе мы успешно выполнили проект, значимость которого сложно переоценить. Для удобства наших заказчиков мы предоставим обучающие курсы для пользователей и технических специалистов», – сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы «Астра».

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