Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика

Компания «Базальт СПО» вывела операционную систему «Альт сервер» на качественно новый уровень надежности и безопасности. Разработчики версии «Альт сервер» 10.1 провели большую работу по выявлению и устранению ошибок предыдущей версии, а также добавили полезные инструменты для системных администраторов и программистов. Исправления затронули ядро Linux, пакеты для установки ОС, встроенные языки программирования и пр. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ОС можно использовать не только для реализации серверных задач, но и в качестве рабочего места администратора или разработчика ПО. Для их удобства ОС снабдили полноценной графической средой и инструментами управления. В зависимости от цели использования ОС, при установке можно выбрать профиль: «Офисный сервер», «Сервер Samba DC (контроллер домена)», «Рабочая станция» (для оснащения рабочего места администратора), «Минимальная установка». Также есть возможность оснастить рабочее место разработчика, выбрав во время установки дополнительный набор ПО «средства разработки».

«Альт сервер» 10.1 совместима с процессорами архитектур x86_64 и aarch64, есть сборка для архитектуры e2k (процессор «Эльбрус-16С»). В основе операционной системы стабильное ядро Linux 5.10.166 с длительной поддержкой, разрабатываемое совместно с центром компетенции про ИСП РАН под контролем ФСТЭК России, а также ядро 5.15.91 для поддержки современного оборудования.

Тем, кто использует «Альт сервер» версии 10, рекомендуется обновить ОС из репозитория до версии 10.1; обновление бесплатное.

Новые возможности и инструменты«Альт сервер» 10.1

В ОС добавлены пункты меню установщика «VirtualBox для хост-системы» и «Гостевые дополнения VirtualBox»; внедрены virtualbox и virt-manager для разворачивания локальных виртуальных машин, сервер удаленного подключения tigervnc.

Добавлены сертификаты Минцифры и инструменты для двухфакторной аутентификации, в том числе с использованием аппаратных токенов; «спасательный» LiveCD (resque-образ) получил дополнительные возможности, в частности для btrfs и для проверки состояния дисков.

Появилась возможность использовать кириллические пароли, поскольку кнопка переключения раскладки вынесена на окно входа (greeter) — при условии, что установлена графика. Установка драйверов устройств при изменении конфигурации сервера больше не требует обращения к репозиторию — все, что необходимо (ядро и модули) уже есть в образе операционной системы (например, проприетарные драйверы Nvidia всех поколений 340/390/470/515).

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Обновлен контроллер домена Samba DC и инструменты управления групповыми политиками, в частности включен редактор политик gpui последней версии (0.2.17). Добавлен admx-msi-setup для загрузки на контроллер домена групповых политик Microsoft. Брокер подключений и туннель для создания и управления виртуальными рабочими местами OpenUDS обновлен до версии 3.5.

Среда запуска приложений на Win32/64 API обновлена до WINE 7.22.1 (для x86_64) и позволяет запускать как 32-битные, так и 64-битные приложения Windows. LibreOffice обновлен до версии 7.4.2.3. Движок Java обновлен до версии 17.

Если пользователь выбирает в установщике опцию «Сборщик пакетов», в образ будет установлен пакет builder-useradd, чтобы приблизить функциональность к alt-p10-builder (специальный стартер-кит со сборочными инструментами).

СУБД Postgresql обновлена до версии 14.6, включая специальную сборку с патчами для «1С», графическая среда MATE — до версии 1.26, а популярный язык программирования веб-сервисов php7 заменен на php8 из-за окончания поддержки его апстримом.

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Разработчики «Альт сервер» 10.1 исправили инструменты установки: на системные блоки без видеокарт с использованием сервера удаленного подключения, в меню инсталлятора (установочного образа) добавлен соответствующий пункт; на разделы с файловой системой btrfs; на отдельные типы RAID-массивов, в том числе и для архитектуры aarch64; без отключения Secure Boot для обхода проблемы на некоторых UEFI firmware; унифицирована установка в режиме Legacy и UEFI, в обоих случаях, используется загрузчик GRUB, что позволяет выбрать требуемую версию ядра при установке системы.